Asesinan a comerciante dentro de su vivienda

Policía Nacional Civil (PNC) reportó el homicidio de un comerciante la noche del miércoles anterior en la colonia Santa Marta del municipio de Sonsonate. La víctima, que fue identificada como Carlos Eduardo Acuña, de 54 años, regresaba de realizar diligencias personales cuando fue atacado con arma de fuego en el interior de su vivienda, informaron fuentes policiales

Según las primeras investigaciones del hecho, dos hombres que cubrían sus rostros con gorros pasamontañas, lograron introducirse a la vivienda para esperar a que Acuña llegara. Cuando la víctima ingresó a su casa vio a los dos hombres, quienes comenzaron a dispararle.

Otras personas que acompañaban a Acuña lograron evadir el ataque armado y buscaron refugio en viviendas vecinas, mientras que los dos homicidas escaparon a pie, agregaron los agentes policiales.

"Por el momento no sabemos cómo los dos sujetos lograron ingresar a la casa y si el objetivo era robar y fueron descubiertos por la víctima. También estamos investigando la forma en cómo escaparon del lugar porque aparentemente no había ningún vehículo estacionado en las cercanías del lugar donde se cometió el hecho. No descartamos que el carro estuviera esperándolos más adelante o que abordaran un bus", comentó un policía.

Agregó que de acuerdo con las investigaciones no existía denuncia de extorsiones por parte de Acuña ni se sabe que tuviera enemigos. Se informó que el fallecido era propietario de un establecimiento de comida en el centro de Sonsonate por lo que dedicaba muchas horas del día a su negocio.

La semana pasada tres delincuentes ingresaron a la vivienda del presidente del equipo de fútbol Sonsonate F.C., Pedro Contreras, lo privaron de libertad para asaltarlo y posteriormente lo liberaron en el cantón El Cerrito, en la carretera hacia el municipio de Nahuizalco del mismo departamento.

Amigos de la víctima exigieron mayor presencia policial y militar en la ciudad de Sonsonate.