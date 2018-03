Asesinan a cuatro hombres en cantón de Usulután

Lee también

Cuatro hombres fueron asesinados ayer por la tarde en el cantón La Peña, del municipio de Usulután, por varios sujetos que los atacaron con armas de fuego de grueso calibre. Una de las víctimas tenía lesiones causadas con machete, informó la Policía Nacional Civil (PNC).El cuádruple crimen ocurrió aproximadamente a las 2:30 de la tarde, según la PNC, cuando varios hombres llegaron a una vivienda donde se encontraban Ramón Elías Molina, de 60 años y quien trabajaba en la Unidad de Mantenimiento de la Alcaldía de Usulután; así como Juan Alexánder Guevara y José Eliseo Martínez Cárcamo, de 30 años, de quien se afirmó que trabajaba en la ruta 11 de San Salvador y había llegado a la zona a visitar a sus familiares.La cuarta víctima fue identificada como José Ángel Mejía Guevara, de 29 años, quien era agricultor. Él quedó aproximadamente a una cuadra de donde ocurrió el primer ataque contra los tres hombres y se sospecha que intentó escapar.“Las primeras tres víctimas estaban aserrando un árbol, mientras que a la otra víctima quizás la encontraron sobre la carretera, porque ahí le dieron muerte”, indicó un oficial de la Policía.José Ángel Mejía tenía antecedentes por agrupaciones ilícitas y resistencia, de acuerdo con las autoridades policiales.Asimismo, extraoficialmente se supo que lo habían intentado matar en al menos en dos ocasiones, información que la policía estaba pendiente de verificar hasta ayer.Vecinos del sector donde fue cometido el múltiple asesinato indicaron que las víctimas se conocían entre sí y que Juan Alexánder Guevara y Juan Ángel Guevara Mejía eran padre e hijo, respectivamente, relación familiar que no fue confirmada por las autoridades policiales.Lo que sí señaló la PNC es que los atacantes andaban con sus rostros descubiertos, aunque se realizó un operativo no se reportaron capturas y al parecer huyeron en un vehículo todo terreno, ya que el acceso al sector es complicado por el mal estado de la calle.Asimismo, sospechan que los asesinos son miembros de pandillas y que las rencillas entre estos grupos podría ser la causa del cuádruple homicidio. “Estamos investigando si tener una persona antecedentes penales sea una de las causas por las cuales fueron atacados ella y las otras personas. No hay por el momento otra hipótesis”, dijo un investigador.En el sector del cantón La Peña hay presencia de grupos delincuenciales, indicó la Policía.Esta es la primera masacre del año en Usulután, a la espera de confirmarse el homicidio en contra de un pescador que es buscado desde el martes pasado en Jiquilisco (ver nota en página 42).