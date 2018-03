Asesinan a dos hombres en Estanzuelas cuando dormían

Lee también

Dos hombres fueron asesinados ayer por la madrugada en su vivienda ubicada en el caserío Pasaquina del cantón Tecomatal, en el municipio de Estanzuelas (Usulután), informó la Policía Nacional Civil (PNC). Las víctimas fueron identificadas como Julio César Alfaro Bonilla, de 50 años, y José Daniel Ostorga, de 22.Un oficial de la PNC indicó que Ostorga había llegado hace tres años a residir a la vivienda de Alfaro Bonilla, en el cantón Tecomatal, con quien tenía un vínculo de amistad.El cuerpo de Ostorga quedó a un costado de la casa, mientras que el otro cadáver fue localizado en el interior de la misma vivienda, según las autoridades policiales, que sospechan que ambos hombres dormían cuando fueron atacados.La fuente policial agregó que las víctimas tenían disparos en la cabeza y que sus atacantes habrían andado vestidos con ropas oscuras, simulando ser elementos de la Policía.“Entre las 4:30 y 5 de la madrugada los habitantes de la comunidad dijeron haber escuchado disparos, pero fue hasta que amaneció que dieron aviso a las autoridades, que descubrieron los cuerpos tirados”, indicó el oficial.Alfaro Bonilla, de acuerdo con la Policía, trabajaba como agricultor y le gustaba ingerir bebidas alcohólicas con frecuencia, mientras que Ostorga había llegado a residir al sector procedente de San Salvador, para trabajar en un proyecto de construcción en la zona, aunque se desconoce a qué se dedicaba recientemente.Asimismo, en los registros policiales aparece que Ostorga fue detenido hace dos años en el municipio de Estanzuelas (no especificaron por qué delito), pero fue liberado días después.“No se tiene información precisa si Ostorga pertenecía a alguna pandilla, por lo que no se puede determinar por el momento algún móvil en el caso (del doble asesinato). Denuncias no se han recibido en la Policía de parte de ellos por alguna amenaza recibida, por lo que no hay una hipótesis en el crimen”, indicó un agente que custodiaba la escena.La PNC considera este doble homicidio como un hecho aislado en el caserío Tecomatal, ya que no está perfilada como una de las zonas de constante accionar delincuencial. Sin embargo, se cuenta con información de que en el sector residen miembros de grupos terroristas.Durante el año pasado la Policía registró nueve muertes violentas cometidas en Estanzuelas, siendo las dos de ayer en la madrugada las primeras del presente año.