Asesinan a dos mujeres durante el fin de semana

El cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 40 años fue localizado en el caserío Las Mesas del municipio de Nejapa, al norte de San Salvador.

Según la información brindada por agentes de la Policía Rural, el cadáver de la mujer fue encontrado semidesnudo cerca de un cañal a 300 metros de la colonia El Jabalí 2.

Un agente policial confirmó a LA PRENSA GRÁFICA que se trata de un feminicidio, por la manera en que fue asesinada la víctima. Según lo relatado por el agente, ella falleció luego de recibir golpes con objetos contundentes. El cuerpo tenía más lesiones pero descartó que haya sido asesinada con arma de fuego.

Dijo además, que la zona donde se encontró el cadáver es asediada por grupos de pandillas, sin embargo, serán las investigaciones finales las que determinarán la causa real de la muerte.

Agentes policiales del sector no han reportado capturas relacionadas al hecho. "Se hizo el rastreo en la zona, pero como ya tenía varias horas de estar el cuerpo en ese lugar, porque se presume que en horas de la madrugada fue que llegaron a asesinarla. No se sabe de donde la traían ya que nadie la conocía a ella", aseguró el agente.

El sábado pasado, las autoridades policiales reportaron la muerte violenta de otra mujer, quien fue asesinada en el municipio de Meanguera, departamento de Morazán.

Ese mismo día, se hizo el lanzamiento del "Grupo de Acción contra la Violencia de Género" que tiene como objetivo frenar y erradicar la violencia que sufren las mujeres.

Organizaciones de la Sociedad Civil piden a las mujeres que están siendo víctimas de violencia que puedan denunciar esos hechos y que no tengan miedo de hacerlo, "si no es así las instituciones que velan por los derechos de las mujeres no reaccionan", dijo Nora Alicia Pérez del Grupo de Acción contra la Violencia de Género.