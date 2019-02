Asesinan a dos vendedores en calle a La Unión

Jaime Alexánder Velásquez, de 31 años, y Lázaro Napoleón Márquez Velis, de 17, fueron asesinados en un callejón ubicado en el caserío El Higuerón, a un costado de una calle de tierra que conduce hacia el cantón La Quesadilla, municipio de La Unión. El doble homicidio habría sido cometido el jueves por la noche y ambos cadáveres fueron descubiertos ayer en la mañana, por peatones.

Según la policía, ambos hombres se dedicaban a la venta de pan francés y pan dulce en las diferentes comunidades de la zona, que recorrían en una motocicleta que era propiedad de uno de ellos.

"Lo que se puede observar es que a ellos les causaron la muerte con arma blanca, al parecer corvo o machete", dijo un oficial policial que llegó a la zona. Otro agente manifestó que las víctimas tenían varias heridas en la cabeza y que aún se desconocen los motivos por los cuales fueron asesinados.

Según la policía, familiares de las víctimas indicaron que la pareja salió por la tarde, como era costumbre, para ir a repartir el pan. Sin embargo, cuando los quisieron contactar, en horas de la noche, ya no respondieron las llamadas que les hicieron a sus teléfonos celulares.

Fue hasta ayer por la mañana que los cuerpos de ambos hombres fueron descubiertos por personas que pasaron por el lugar y avisaron al sistema 911 para solicitar apoyo policial. Velásquez y Márquez Velis estaban a unos 15 metros de la calle rural hacia La Quesadilla.

Mientras que el jueves a la medianoche fue asesinado un hombre en la calle antigua que conduce al municipio de Santa María, en la ciudad de Usulután. La víctima no fue identificada ya que no portaba documentos personales y nadie llegó a reconocer el cadáver. La zona donde fue atacado es poco transitable en las noches y no hay muchas viviendas alrededor.

"La zona es bastante oscura, sola y cualquier delincuente puede cometer un delito en ese lugar, por lo que no tenemos mayores pistas de los responsables", indicó una fuente policial. La autoridad llegó al lugar porque elementos de una patrulla que andaba por el sector escucharon disparos.

años tenía el más joven de los dos hombres asesinados en San Miguel.