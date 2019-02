Asesinan a empleado de alcaldía

Un empleado de la alcaldía de Jiquilisco, Usulután, fue asesinado ayer por la mañana afuera de su vivienda ubicada en la 5.ª calle oriente del barrio Las Flores, de ese municipio, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

La víctima fue identificada por las autoridades policiales como Juan Antonio Turcios, de 65 años, quien fue atacado aproximadamente a las 5:30 de la mañana cuando se encontraba afuera de su casa, pues casi siempre salía a dicha hora, según la PNC.

Turcios se encontraba sin camisa al momento que fue atacado, al parecer con machete. Las autoridades señalaron que sospechan que dos hombres lo hicieron y que ya conocían que normalmente por las mañana salía de su vivienda.

"Se sospecha que ya sabían que el hombre salía de su casa a la hora que fue atacado, por lo que ya lo tenían controlado. Todavía no estaba listo para ir a trabajar ya que andaba sin camisa", dijo una fuente policial.

Según la versión de la PNC, el hombre vivía solo y no tenía antecedentes penales; además, no se tienen reportes que haya sido amenazado anteriormente, por lo que no cuentan con una hipótesis firme.

En la zona donde ocurrió el hecho hay otras viviendas y transitan muchas personas, por lo que la Policía investiga si hubo algún testigo del hecho para que les brinde información sobre las características de los atacantes para poder capturarlos.