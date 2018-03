Asesinan a estudiante de 14 años en Metapán

Lee también

Un estudiante de 14 años fue asesinado el miércoles pasado en el barrio El Centro del municipio de Metapán, en Santa Ana. El hecho ocurrió a las 7 de la noche, según confirmaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que hicieron las respectivas inspecciones en la escena.Julio P., quien era conocido entre sus allegados por “el Solito”, estudiaba en el Centro Escolar Rodrigo J. Leiva, y recibió por lo menos ocho balazos que le dieron tres hombres cubiertos del rostro, quienes llegaron a una pupusería donde se encontraba la víctima junto con otras personas, según le contaron testigos a los investigadores.De acuerdo con la PNC, el cadáver quedó tendido a la entrada del establecimiento y los criminales huyeron de la zona. Familiares y vecinos dijeron que Julio no andaba en malos pasos, vivía cerca del lugar y frecuentaba la zona donde le dieron muerte.Sin embargo, la PNC maneja la hipótesis de que la novia del adolescente podría tener vínculos con grupos de pandillas, por lo que fue asesinado por represalias a esa relación.Las autoridades se tardaron casi 4 horas para realizar el levantamiento del cadáver. El proceso terminó pasadas las 11 de la noche.Testigos le contaron a la policía que dos hombres que asaltaban en un autobús de la ruta 19 cuando circulaba frente a la Ciudadela Don Bosco, en Soyapango, fueron abatidos a tiros por un grupo de pasajeros que se opusieron al robo.De acuerdo con la versión de la Fiscalía General de la República (FGR), en el interior de la unidad hubo un forcejeo, por lo que los dos hombres se bajaron frente al centro escolar.Ahí, uno de los supuestos asaltantes fue tiroteado y murió en el lugar; el otro, de acuerdo con el parte fiscal, intentó huir pero fue alcanzado unos 500 metros adelante, en las inmediaciones de un centro comercial de la zona.Los investigadores no revelaron la cantidad de personas que repelió el atraco de los dos supuestos asaltantes. Tampoco dieron a conocer los nombres de las víctimas.La PNC también informó de otro asesinato que fue cometido ayer en el kilómetro 5 de la carretera Troncal del Norte, en la colonia San Vicente de Paul, municipio de Ciudad Delgado. La víctima tampoco fue identificada.El cadáver de un hombre fue encontrado en el caserío Los Fuentes del cantón Boquín, en el municipio de Concepción de Oriente, departamento de La Unión. Aunque la víctima no ha sido identificada, las autoridades creen que podría tratarse de una persona que desapareció hace tres semanas.