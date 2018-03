Asesinan a hermanas al tratar de impedir que mataran a hombre perfilado como pandillero

Lee también

Dos hermanas y el novio de una de ellas fueron asesinados la madruga de hoy en barrio Nuevo, municipio de El Carmen, departamento de La Unión. Los cuerpos fueron encontrados boca abajo, uno a la par de otro, y con disparos en la cabeza, informó la Policía Nacional Civil (PNC)Las víctimas fueron identificadas como: Reina Marilyn Lizama Flores, de 25 años; Lourdes del Carmen Lizama, de 22; y Reinaldo Alfonso Umanzor, de 20. Este último estaba perfilado en la base de datos policial como miembro activo de una pandilla que opera en el referido barrio.Los habitantes de la zona dieron aviso de los disparos al Sistema de Emergencia 911, hoy a la 2 de la madrugada. De acuerdo con la PNC, ocho hombres, que vestían ropas oscuras simulando ser policías tocaron la puerta de los tres sujetos. Cuando les abrieron, preguntaron quién era Reinaldo. Al ubicarlo, lo intentaron sacar de la casa. Lourdes, quien era la novia del pandillero, a gritos pedía que no se lo llevaran, y en la desesperación comenzó a golpear a los sujetos.“Los hombres llegaron por Reinaldo, a ellas prácticamente las mataron porque trataron de impedir que se lo llevaran y agarraron a patadas y puñetazos a los hombres”, dijo el oficial de servicio de la delegación de La Unión.La fuente policial indicó que, según información recibida, Reinaldo habría sido quien había asesinado hace 8 días a José Tulio Ochoa, de 90 años, quien supuestamente fue apuñado, luego de que ingresaran a su tienda ubicada en barrio El Centro, municipio de El Carmen, y le robaran sus pertenencias.El vocero de la PNC declaró que sospechan que algún familiar de Ochoa, en venganza, mando a matar a Reinaldo. Asimismo, un investigador policial manifestó que el pandillero se encargaba de dar órdenes de robar, extorsionar y asesinar en el municipio. La Policía descartó que Reinaldo tuviera antecedentes penales; sin embargo, aseguraron que estaba siendo investigado por el homicidio de Ochoa.Según las evidencias recolectadas por los investigadores de la PNC, en la escena encontraron cinco casquillos de fusil M-16, y pistola 9 milímetros. Reinaldo y Lourdes quedaron boca abajo con las rodillas dobladas, por lo que aseguran que fueron ajusticiados. Reina fue asesinada para no dejar testigos de la muerte.Por otra parte, ayer a las 9 de la noche fue asesinado José Arnoldo Amaya, de 70 años, quien era propietario de una farmacia en la colonia El Tesoro I, municipio de San Miguel, lugar donde ocurrió el crimen.De acuerdo con la Policía, Amaya se encontraba sentado en una silla afuera de la farmacia cuando dos sujetos, quienes cubrían sus rostros con cascos y se conducían en una motocicleta, le dispararon varias veces hasta ocasionarle la muerte.El móvil del homicidio fue el de no pagar la extorsión, según informó el oficial de servicio de la delegación migueleña. En la escena encontraron cinco casquillos de arma calibre 9 milímetros, y el cadáver presentaba lesiones en el tórax y piernas.De los crímenes, la Policía no informó que hayan capturados vinculados a las muertes.