Asesinan a hermano de agente policial en San Luis Talpa

Rudys Adonay Ortiz Leiva, de 24 años, fue asesinado entre unos matorrales a pocos metros de la calle principal del cantón San Francisco Amatepe, del municipio de San Luis Talpa, departamento de La Paz.

La víctima fue asesinada de dos balazos y a pocos metros del cuerpo fue localizada su motocicleta con un canasto de pan que vendía en el momento que lo privaron de libertad.

El hecho ocurrió en horas de la mañana del miércoles, pero su cuerpo fue localizado en horas de la tarde, luego de un rastreo que realizó la Policía Nacional Civil (PNC) junto a unos familiares.

"El andaba ganándose la vida, vendiendo pan, cuando lo asesinaron. Tenía todas sus pertenencias y se le encontró en la cangurera más de $90 producto de la venta, todo eso se le entregó a la esposa. Estamos investigando el hecho", dijo el fiscal del caso.

Según la PNC, el fallecido es hermano de un agente policial y vivía en un caserío cercano al lugar donde fue asesinado.

"De mi casa salió a las 4:30 de la mañana, siempre regresaba a las 8:00 de la mañana, pero como no llegó, salimos a preguntar si lo habían visto, algunas personas lo vieron cerca de donde me lo mataron. Pedimos ayuda a la PNC y lo buscamos en los callejones. No había recibido amenazas, tenía 15 años de vender en este lugar y nunca nos imaginamos que le hicieran algo malo; no le llevaron nada de dinero, solo su celular, el cual ya sonaba apagado después de fallecido. Deja a una niña en la orfandad", comentó un familiar del fallecido.