Asesinan a hermano de un elemento de la Policía

José de la Paz Amaya, de 49 años, fue privado de libertad y asesinado ayer a las 12:30 del mediodía en caserío El Salamo, cantón Loma de la Cruz, municipio de Jucuapa, en Usulután, informó la Policía Nacional Civil. De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, la víctima era hermano de un agente de la corporación policial destacado en San Salvador.

La autoridad detalló que Amaya fue privado de libertad por un grupo de hombres que vestían ropas oscuras y cubrían sus rostros con gorros pasamontañas, quienes sin mediar palabra le dispararon en diferentes partes del cuerpo hasta matarlo.

"Él no tenía antecedentes penales, al contrario, era agricultor y fue interceptado y privado de libertad por varios sujetos quienes le dispararon cuando caminaba a sus terrenos en donde todos los días iba a trabajar y a cuidar sus vacas", dijo el oficial en turno de la PNC de la delegación usuluteca.

Agregó que pobladores llamaron al Sistema de Emergencia 911 informando que en la zona se habían escuchado varios disparos, por lo que una patrulla llegó al lugar a verificar la información.

Descartaron que hubiera recibido amenazas de muerte, por lo que sospechan que fue asesinado por ser pariente de un elemento de la PNC.

"Se puede creer que fue asesinado debido al parentesco que tenía con el compañero", mencionó la fuente de la Policía.

Amaya tenía lesiones en el tórax y abdomen producidas con arma de fuego calibre 9 milímetros. En la zona se implemento un dispositivo de búsqueda con el objetivo de dar con el paradero de los responsables del hecho violento, sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se reportaron detenciones vinculadas al caso.

Por otra parte, en caserío Los Chicas, cantón El Pedernal, municipio de Chilanga, Morazán, fue asesinado un joven de aproximadamente 16 años, quién no pudo ser identificado ya que no portaba documentos personales y a la escena no llegaron familiares a reconocer el cadáver.

El oficial en turno de la Policía de Morazán informó que el viernes a las 9 de la noche llamaron al Sistema de Emergencia 911 informando que por unos cañales se habían escuchado varios disparos, por lo que varias patrullas llegaron a la zona, pero no encontraron el cuerpo.

"Fue hasta hoy en la mañana que el propietario del terreno nos informó que había un cadáver en sus tierras, entonces nos dirigimos para el lugar y ahí encontramos al joven", dijo la PNC.

La víctima se encontraba bocabajo, estaba sin camisa y vestía pantalón negro, zapatos color blanco y tenía las manos atadas. El joven tenía lesiones producidas con arma de fuego en la cabeza.

Tras la ola de asesinatos de agentes de la PNC, las autoridades de Seguridad Pública tomaron la decisión de suspender los permisos y vacaciones de todos los agentes policiales a escala nacional. A un grupo de agentes policiales la decisión le parece apresurada.