Asesinan a hijo de reportero televisivo en Santa Tecla

Carlos Darío Herrera Maldonado, de 22 años, hijo del reportero de televisión Henry Arana, fue asesinado ayer por la madrugada entre el pasaje 4 y avenida Jayaque, de Ciudad Merliot, en las cercanías del redondel El Platillo. Según Arana, Herrera fue asesinado con un arma de fuego por supuestos pandilleros que lo esperaban.

Arana también dijo que su hijo no había sido amenazado y que el crimen no está relacionado con un asalto, ya que los atacantes no le robaron nada.

“La delincuencia arrebató la vida de mi hijo, estoy destrozado con esta dura noticia, yo sé que el Todopoderoso hará justicia divina contra los asesinos y espero que la justicia terrenal lo haga igual”, escribió el reportero a través de su cuenta de Facebook.

Arana también afirmó a este periódico que Herrera Maldonado iba con su hija de cuatro años cuando fue asesinado, pero que ella no fue atacada y está ilesa.

El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró ayer en un programa radial que el homicidio de Herrera no está relacionado con pandilleros, sino que hay otra hipótesis, pero no la detalló.

“Al parecer la víctima salía del casino conocido como Bingo, cuando lo asesinaron. En nuestro país todavía estamos ante distintos tipos de violencia atribuidos a diferentes tipos de factores. Este caso tiene características distintas a las que conocemos como violencia de las pandillas”, dijo el ministro.

La Fiscalía General de la República (FGR), además, informó que en la finca San Ernesto de Nuevo Cuscatlán, La Libertad, fue asesinado Miguel Ángel Carvajal mientras dormía en su vivienda. Sobre el caso, las autoridades solo dijeron que el ataque ocurrió durante la madrugada.

En San Roque, Mejicanos, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que una mujer y un hombre fueron asesinados con armas de fuego, pero las autoridades no revelaron sus identidades y tampoco detallaron la hipótesis sobre la razón del doble homicidio.

Entre el pasaje San Rafael y el final de la calle Algodón de la urbanización Miralvalle, en las cercanías del bulevar Constitución, fue asesinado un taxista que tampoco fue identificado.

De acuerdo con la Policía, el taxista fue asesinado con un arma calibre 9 milímetros. El cadáver quedó en el interior del vehículo.

En el cantón Panchimalquito, de Panchimalco, fue encontrado el cadáver de un joven no identificado que fue asesinado con un arma de fuego.