Asesinan a hombre con arma blanca en Ilopango

La Prensa Gráfica/Francisco Alemán.

El cadáver de un hombre de entre 30 y 35 años de edad fue encontrado la noche del lunes por la Policía Nacional Civil, en la calle principal o Avenida La Cima, en el punto de la ruta 29 E, en La Cima de San Bartolo II, en el municipio de Ilopango.

Las autoridades no pudieron identificar a la víctima ya que no portaba documentos, sin embargo, según lugareños, no era de la zona.

La víctima presentaba heridas de arma blanca y lesiones contundentes en la cabeza. Hasta el momento se desconoce si la autoridades realizaron capturas por este hecho.

En otro hecho, la División de Armas y Explosivos de la PNC realizó ayer por la noche un procedimiento en el vehículo Hyundai Accent Beige placas P 865-449 que fue dejado en estado de abandono desde hace seis días, tras haber sido robado y haber sido reportado por los residentes del lugar, en el kilometro 6 ½ de la carretera a Los Planes de Renderos.

Las autoridades indicaron que, como protocolo el vehículo fue inspeccionado por la División de Armas y Explosivos para verificar que no tuviera ningún explosivo y posteriormente por Inspecciones Oculares de la Policia Nacional Civil para verificar que no se encontrara ningún cuerpo o se encontrara algún ilícito. Al final, las autoridades no encontraron ningún ilícito.

