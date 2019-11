Asesinan a hombre dentro de su vivienda

Francisco Antonio Torres Ramírez, de 53 años, fue asesinado el jueves pasado aproximadamente a las 6 de la tarde dentro de su vivienda ubicada en la colonia San Emilio primera etapa, del municipio de Santa Elena, en Usulután. La Policía Nacional civil (PNC) informó que el hombre tenía lesiones en el cuello producidas con arma blanca, al parecer machete, y que habría sido atacado por un hombre, quien ingresó por un costado de la vivienda, que colinda con una quebrada.

"La casa está junto a la quebrada, y no hay ningún muro perimetral, lo que le facilitó el ingreso al atacante, quien se dirigió al hombre directamente", indicó la fuente policial.

En la vivienda se encontraba otra persona, pero según afirmó, no observó al homicida, por lo que la Policía no tiene características físicas del hechor. Torres fue atacado mientras descansaba cerca del patio de su casa. La Policía no especificó si el atacante huyó a pie o lo estaba esperando algún vehículo para transportarlo.

Torres viajaba con frecuencia a Estados Unidos y según el reporte policial, había retornado al país el pasado 30 de octubre para ir al cementerio del municipio a visitar la tumba de su madre. La Policía no determinó a qué se dedicaba la víctima, pero dijeron que tenía algunos terrenos en la zona.

Una de las hipótesis de la Policía, es que pudo haber sido asesinado debido a una discusión que tuvo con otra persona mientras ingerían bebidas alcohólicas, hace algún tiempo.

"Al parecer había sido amenazado, pero eso se va a determinar en la investigación. El hombre no tenía ninguna relación con pandillas", manifestó el oficial de servicio.

Agregó, que en la colonia San Emilio, hay presencia de grupos de pandilla, por lo que las autoridades policiales no descartan, que hayan sido los pandilleros quienes lo amenazaron.

Algunos vecinos de la zona expresaron a la Policía que habían escuchado varias disparos, pero el oficial policial dijo que el cuerpo no tenía lesiones de arma de fuego.