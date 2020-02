Asesinan a hombre dentro de vivienda

La Policía de Usulután reportó ayer dos muertes violentas en diferentes municipios del departamento de Usulután. El primer homicidio sucedió en el cantón Anchila, de Concepción Batres, en horas de la mañana, mientras que el segundo crimen ocurrió por la tarde en la comunidad Babilonia de Jiquilisco, en donde se encontró un cadáver en las riberas del Río Lempa.

En el primer caso, la víctima identificada como José Benjamín Rivera Mejía, de 25 años, fue asesinada en una vivienda deshabitada. Según la base de datos policial, el sujeto había estado detenido en cuatro ocasiones, tres por resistencia y una por portación de una arma ilegal.

En el segundo hecho, el cuerpo de un hombre que no fue identificado fue encontrado flotando a la orilla del río Lempa. La Policía indicó que la víctima era de apariencia joven y que vestía un pantalón azul, zapatos blancos, que era de contextura delgada, y de aproximadamente 1.70 metros de altura. Según las autoridades policiales, el fallecido no era originario del lugar y no se descarta que el cadáver haya sido arrastrado por la corriente del río hasta el lugar del hallazgo.