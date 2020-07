Asesinan a hombre en su vivienda

Un agricultor fue encontrado sin vida el pasado lunes por la noche, en su vivienda situada en el caserío Los Benítez, del cantón Agua Blanca, en Anamorós, informó la Policía Nacional Civil (PNC). El fallecido fue identificado como Felícito Molina Benítez, de 55 años. Según la inspección policial la víctima fue asesinada de varios disparos, pero se desconoce las circunstancias en las que fue cometido el crimen, afirmó la policía.

"En un primer momento decían que se había caído de una hamaca, hablamos a la unidad de salud para que nos acompañara porque se iba manejar como muerte por otras causas, pero al llegar al lugar los compañeros se percatan de que la persona que estaba tirada en el suelo presentaba como orificios de arma de fuego, y se cambió el procedimiento", indicó el oficial de servicio de la PNC.

La casa donde residía la víctima está situada en un terreno con diferentes accesos y la zona es deshabitada, por lo que no se cuenta con testigos que hayan visto o escuchado lo sucedido. De acuerdo con las primeras indagaciones policiales , el agricultor no había recibido ningún tipo de amenazas ni tenía rencillas personales con nadie en el lugar.

La policía afirmó que el occiso tampoco tenía antecedentes penales y no estaba vinculado a grupos terroristas, por lo que hasta el momento aseguran que no cuentan con un línea de investigación clara y no hay indicios de quiénes fueron los responsables. Con este homicidio ya suman cuatro las muertes violentas que se han registrado en los últimos días en el departamento de La Unión.