Asesinan a hombre en Chirilagua

Un hombre fallecido y otro lesionado fue el saldo de un ataque armado ocurrido el lunes pasado por la noche en la calle hacia el cantón Guadalupe, en Chirilagua, departamentos de San Miguel, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Según el reporte oficial, las víctimas regresaban del referido cantón abordo de una motocicleta cuando fueron interceptados por dos individuos cubiertos de sus rostros, quienes les efectuaron varios disparos de arma de fuego.

El fallecido fue identificado como José Eleutelio Crespo Salgado, de 23 años, quien manejaba la motocicleta, mientras que su acompañante resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial en San Miguel. "De momento no se tiene mayor información sobre el posible móvil del hecho ya que sucedió en una zona desolada. Tampoco se sabe que el occiso haya tenía vínculos con pandillas, aunque estuvo detenido, pero no relacionado con pandillas", expresó un jefe policial.

Se informó, tanto el fallecido como el lesionado son originarios del casco urbano de Chirilagua, y se desconocía la razón por la que se habían trasladado al referido cantón, situado a varios kilómetros de donde residían. Familiares del fallecido dijeron que este no había recibido amenazas. "Hasta ahorita no sabemos quien lo mató porque él no tenía problemas con nadie", expresó una pariente.