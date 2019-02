Asesinan a hombre que buscaba alimentos para su familia

Un hombre que buscaba cangrejos en las riberas de un río y que serían parte de la alimentación de su familia fue encontrado muerto el viernes informó la Policía Nacional Civil (PNC).

El informe policial explica que el cadáver de Jorge Alberto Salazar, de 40 años, fue localizado en el caserío Loma Verde en el municipio de Tacuba, de Ahuachapán.

Salazar tenía múltiples heridas en la cabeza y brazos provocadas, supuestamente, con un arma de fuego, según los reportes policiales.

Familiares de Salazar explicaron a la PNC que él se dedicaba a la agricultura, pero debido a la pérdida de algunos cultivos debía trasladarse hacia un río cercano a su caserío para extraer cangrejos y llevarlos hasta Tacuba o Ahuachapán para venderlos o, en otros casos, eran el principal alimento de su familia.

La PNC explicó que se desconocen los posibles motivos por los que los delincuentes cometieron el homicidio, al mismo tiempo que dijeron no tener capturas vinculadas con el caso.

En otro caso, un hombre fue encontrado muerto en la entrada al caserío Petacones en el cantón El Morro, en Nejapa, San Salvador

La víctima, de entre 20 y 25 años, fue encontrado cerca del lugar conocido como "La Periquera" con la cabeza cubierta con una bolsa negra y varias heridas de bala, explicaron agentes policiales.

Añadieron que no fue identificado debido a que no portaba ningún documento para facilitar este trabajo. Manifestaron que el hombre fue encontrado sin camisa y vestía un pantalón color azul, además de calzado que es utilizado comúnmente entre miembros de estructuras criminales, por lo que no descartan que perteneciera a pandillas.

Para el mediodía, la PNC registró un ataque armado que dejó una persona fallecida. El hecho ocurrió en la entrada a la comunidad Pequeña Inglaterra, ubicada en el cantón Santa Lucía de Ciudad Arce, en el departamento de La Libertad.

En el lugar fue encontrado el cadáver de David Oswaldo Flamenco, de 38 años de edad y, de acuerdo con los agentes policiales, en la escena del homicidio fueron recolectados al menos 15 casquillos de un arma de fuego cuyo calibre no fue detallado.

Fiscales que se presentaron a la escena explicaron que en el lugar no se logró determinar la causa por la cual fue asesinado Flamenco. No se registraron capturas por el homicidio.

En horas de la tarde, en un cañal del caserío El Martillo del municipio de Jiquilisco, en Usulután, fue encontrado el cadáver de un hombre, informó la Policía. El cuerpo fue localizado por habitantes del sector, por lo que dieron aviso al Sistema de Emergencias 911.

Un oficial de la PNC indicó que sospechan que murió por alguna enfermedad o intoxicación alcohólica, sin embargo, indicó que no podían confirmarlo, ya que hasta el cierre de esta nota continuaban procesando la escena. Asimismo, no había sido identificado, ya que no portaba documentos y no habían llegado familiares al sector.