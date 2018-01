Asesinan a ingeniero en hacienda de Izalco

Desconocidos asesinaron el martes a un ingeniero que se encontraba en una oficina de la hacienda San Ramón, en el cantón Cuntan, del municipio de Izalco, en Sonsonate. El profesional se dedicaba a la administración de la hacienda y fue identificado como Álvaro Alexis Beltrán Díaz, de 59 años, quien fue atacado con arma de fuego por un grupo de personas que llegaron e ingresaron hasta la oficina del mandador.

El crimen fue cometido a las 11:45 de la mañana y las autoridades desconocen el móvil, presumiendo que podría tratarse de un asesinato cometido por miembros de pandillas que, de acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), pudieron atentar contra la vida del ingeniero debido a que apoyaba las actividades de seguridad de la Policía y del ejército.

En ocasiones llegaban los grupos de tarea conjunta patrullando la zona y siempre el mandador les daba dónde pasar algunos minutos e incluso pasar la noche para descansar.

La PNC señaló que investigará a los vigilantes privados de la hacienda porque no pudieron hacer nada al momento en que ocurría el ataque contra el ingeniero, a pesar de que había cuatro que no pudieron explicar a la policía la forma en que ingresaron los desconocidos, y aseguraron que no pudieron disparar cuando huían.

Las autoridades cerraron la entrada principal de la hacienda, ubicada a la orilla de la carretera que desde Sonsonate conduce a San Salvador, en las cercanías al desvío del balneario Atecozol.

De acuerdo con las informaciones de la PNC, el profesional era socio de una cooperativa lechera de Sonsonate.

En otro caso, la propietaria de una tienda del caserío El Centro, del cantón Piedras Pachas, en Izalco, fue asesinada ayer por presuntos miembros de pandillas.

La víctima fue identificada como María Magdalena Hernández López, de 37 años, quien murió por disparos de arma de fuego.

Luego la PNC fue alertada de que en un terreno donde se cultiva caña, del cantón Piedra de Moler, en Nahulingo, fue localizado el cadáver de un hombre, atado de las manos hacia atrás y con la boca tapada con una pañoleta verde. El hombre, de aproximadamente 30 años, no fue identificado.

Extorsión

En el caso del crimen en contra de la propietaria de una tienda en Izalco, la policía no descartó que estuviera relacionado con la exigencia de dinero por una pandilla.