Asesinan a joven mientras se dirigía a un partido de fútbol en Candelaria, Cuscatlán

Franklyn Adonay Menjívar Aragón, de 22 años, fue asesinado a balazos la tarde del domingo 23 de mayo, en el casco urbano del municipio de Candelaria, del departamento de Cuscatlán, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con información de la PNC, el fallecido trabajaba como albañil, y se dirigía a un partido de fútbol en una de las canchas del municipio, cuando a su paso le salieron sujetos desconocidos quienes le quitaron la vida a balazos.

"Nos dieron aviso a través del 911 (sistema de emergencias) del hecho violento, encontramos el cadáver del joven, quien tenía varios balazos en diferentes partes del cuerpo", dijo un agente policial.

Los familiares de la víctima se mostraron consternados por el hecho e indicaron que Menjívar nunca les comentó si había recibido amenazas. Lo describieron como una persona trabajadora y que "no se metia en nadie".

Entre tanto, la Policía no indicó cuales pudieron ser los motivos del móvil, manifestaron que el fallecido no estaba perfilado como miembro de una estructura criminal, no obstante, aseguraron que recientemente el progenitor de éste había sido detenido por el delito de extorsión.

Sobre el hecho, la policía dijo que desplegaron un amplio dispositivo de búsqueda en la zona para dar con el paradero de los homicidas, sin embargo, no reportaron capturas hasta el cierre de esta nota.