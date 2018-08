Asesinan a motorista de Alcaldía El Tránsito

José Aquileo Martínez Segovia, de 34 años, fue asesinado ayer a las 7:50 de la mañana en el cantón Llano El Coyol, municipio de El Tránsito, San Miguel, informaron la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las fuentes oficiales agregaron que Martínez Segovia se dirigía hacia su trabajo en la Alcaldía de El Tránsito, cuando sujetos que vestían ropas oscuras y se cubrían el rostro con gorros pasamontañas lo interceptaron y sin mediar palabra le dispararon.

"Iba a trabajar cuando sujetos desconocidos le impactaron 14 disparos en la cabeza y el tórax. Con las investigaciones y la experticia de laboratorio se conocerá el móvil. La familia ha informado que laboraba en la alcaldía. Por el momento no se conoce el móvil de la muerte", informó la fiscal del caso.

Compañeros de trabajo que llegaron a la escena informaron que el hombre laboraba como motorista y aseguraron que no tenía problemas con nadie. "Era una persona tranquila, trabajadora y no se metía con nadie. No tenemos idea por qué lo mataron", comentó un compañero de trabajo, quien pidió anonimato.

Por otra parte, ayer a las 5:50 de la mañana en una cancha de fútbol ubicada en el cantón Maiguera del municipio de Guatajiagua, Morazán, fue encontrado el cadáver de Wílber Antonio Pérez Chicas, de 19 años.

De acuerdo con la información proporcionada por el oficial en turno de la delegación de la PNC de Morazán, el domingo a las 8 de la noche Pérez recibió una llamada a su teléfono celular y le manifestó a sus familiares que iba a departir con unos amigos, pero ya no regresó a la vivienda.

La víctima tenía una lesión en la cabeza producida con arma de fuego. Las autoridades desconocen el móvil de la muerte.

"Era jornalero y por el momento estamos indagando a ver si había recibido amenazas de muerte, o cuál podría ser el móvil", informó un oficial de la PNC.

En tanto, el cadáver de Juan Antonio Mendoza, de 35 años, fue encontrado ayer en una calle rural del caserío Albornoz, cantón Candelaria, en Bolívar, La Unión.

Parientes afirmaron que el domingo por la tarde Mendoza salió a jugar fútbol, pero creen que después se quedó ingiriendo bebidas alcohólicas y ayer les informaron sobre el hallazgo del cadáver. Dos personas detenidas por la PNC son investigadas por el crimen.

En la escena de ataque contra Martínez Segovia las autoridades encontraron 14 casquillos de arma calibre 9 milímetros. Martínez no tenía nexos con pandillas.