Asesinan a mujer en Colón mientras cuidaba a su hijo

María Alejandra López, de 57 años, estaba cuidando a su hijo el pasado martes por la noche cuando dos hombres vestidos de negro se bajaron de un vehículo, tipo sedán, color blanco, y después le dispararon.López quedó en la entrada de su vivienda, ubicada en la colonia El Sauce de Lourdes, Colón (La Libertad), según detalló la Policía Nacional Civil (PNC).De acuerdo con la policía, el hijo de López, quien tenía que ser cuidado por padecer de ataques de epilepsia, resultó ileso tras el ataque armado.La policía dijo que todavía no tiene una hipótesis sobre la razón del crimen, ya que los familiares informaron que López nunca había recibido amenazas.Tras el homicidio, la policía realizó un operativo de búsqueda de los atacantes, pero hasta el cierre de esta nota no había reporte de capturas.Con este caso, según datos de la PNC, en el mes se han cometido 170 homicidios y en el año suman 426, lo que significa que en promedio se cometen ocho asesinatos diarios en todo el país. Estos datos, según dijo ayer el director de la Policía, Howard Cotto, “son muestra de que hay una reducción en los homicidios, en comparación con los que se cometieron en 2016, cuando, por ejemplo, hubo en enero de ese año un promedio de 24 homicidios diarios”.Respecto a la disminución que celebra el director de la Policía y el Gabinete de Seguridad, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) señaló ayer que la reducción todavía es insuficiente y que el país aún está ocho veces arriba de los 10 homicidios por cada 100,000 habitantes, que es considerado como una epidemia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).“El Gobierno dice cada vez más frecuentemente que han reducido los homicidios en comparación con el año pasado. Y es cierto, pero aún no es suficiente. No se trata de que haya 80 homicidios cuando antes eran 100. Se trata de que haya menos de lo que la Organización Mundial de la Salud dice que ya es epidemia”, dijo José María Tojeira, director de IDHUCA.Tojeira también explicó que el instituto que dirige ha documentado más de 200 casos en los que los testigos acusan a la Policía y a la Fuerza Armada de cometer ejecuciones extrajudiciales.“Estamos convencidos, no hay ninguna duda, de que en el país existen ejecuciones extrajudiciales. Hemos documentado casos en que los testigos contradicen la narrativa de la policía sobre los supuestos enfrentamientos. Estos enfrentamientos también incrementan la cantidad de homicidios en el país”, dijo Tojeira.Asimismo, el director hizo un llamado público a las autoridades para que trabajen en reducir los crímenes en contra de la niñez, las mujeres y en contra de la comunidad de la diversidad sexual.