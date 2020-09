Asesinan a mujer que había sido amenazada

Una mujer fue asesinada ayer por la madrugada en la colonia Ciudad Obrera del municipio de Apopa, al norte de San Salvador, según informó la Policía Naciona l Civil (PNC).

La víctima fue identificada como Alison Dayana Laínez González, de 21 años. Según agentes de la delegación de Apopa, la joven fue asesinada de un disparo en la cabeza mientras dormía en una hamaca.

Investigaciones preliminares detallan que la víctima recibió amenazas de muerte hace cuatro años, por lo que había decidido abandonar la referida colonia.

Sin embargo, agentes de la PNC informaron que ella había llegado a visitar a unos amigos.

Las autoridades aún investigan el hecho, por lo que esperan determinar en los próximos días si se trata de un feminicidio, debido a que aún están en las investigaciones iniciales. Agentes policiales aún no confirman el móvil del crimen y tampoco reportan capturas del o los responsables.

La PNC también informó ayer sobre un segundo asesinato de mujer: ocurrió en la colonia Ciudad Pacífica, en el municipio de San Miguel.

Esos dos asesinatos ocurren luego que el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, asegurara que existe una reducción en los asesinatos contra mujeres en comparación con el año pasado.

"El número de homicidios contra mujeres y feminicidios ha disminuido un 54.1% en relación con 2019. Llevamos 99 casos menos que el año pasado", aseguró el titular de Seguridad. Agregó que están trabajando "fuertemente" contra la violencia hacia la mujer.

Además dijo que hay organizaciones que no quieran aceptar la disminución en las muertes violentas y aseguró que "solo quieren ver lo que les conviene a ellas o a sus financistas. Los datos son claros e incuestionables", señaló el funcionario.

La representante de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), Silvia Juárez, dijo que existe una "reducción significativa" que no pueden negar; sin embargo, advirtió que no se puede tener un "discurso triunfalista" frente a eso.

"Las mujeres siguen siendo victimizadas de otra forma. Las formas crueles en las que están siendo asesinadas deben ser un motivo de preocupación por el uso de arma de fuego en estos asesinatos", dijo.

Además, señaló que es necesario identificar otras formas de victimización que pueden tener los mismos niveles de sometimiento a las mujeres o negarles acceso a la justicia y al ejercicio de derecho.

"Si bien es cierto hay reducción en los casos confirmados de feminicidio en comparación al año anterior, no podemos decir que han disminuido; pues existen diversos factores por los que las mujeres no denuncian la violencia", dijo la c oordinadora de proyectos de prevención a la violencia contra las mujeres de la Asociación Mélida Anaya Montes , Karen Rivas.

Hallan muerto a hombre

Autoridades reportaron el miércoles pasado por la noche el hallazgo del cuerpo de un hombre al interior de una bolsa negra. Fue localizado en el tramo del redondel Integración, en el sector conocido como La Periquera. La víctima no pudo ser identificada.

Se trata del mismo sector donde la semana pasada, agentes de la PNC localizaron el cadáver de otro hombre que fue arrojado a la orilla de la calzada envuelto en sábanas.