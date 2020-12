Asesinan a mujer que quiso evitar secuestro de pareja

Una mujer identificada como Claudia Maricela Caballero, de 28 años, fue asesinada con arma de fuego la madrugada de ayer cerca de la puerta principal de su vivienda, ubicada en los límites de las colonias El Paraíso I y II de la ciudad de Usulután, presumiblemente por intentar defender a su compañero de vida, quien se encuentra desaparecido.

De acuerdo a indagaciones en la zona donde se registró el hecho, sujetos con ropas oscuras y que se identificaron como policías ingresaron hasta la vivienda de Caballero, quien salió a verificar lo que sucedía y fue atacada con arma de fuego de un calibre no estipulado al momento en que intentó volver a su casa.

Su cuerpo quedó en el patio de la vivienda, cerca de la puerta de acceso y las autoridades dijeron que tenían tres impactos: en el tórax, cuello y cara.

Personas cercanas a la víctima detallaron que la mujer deja a cuatro hijos en orfandad, de 13, 12 y 8 años, y una menor de nueve meses. Por su parte familiares señalaron que Caballero en ningún momento les comentó sobre problemas o amenazas que pudo recibir con anterioridad, por lo que les resulta extraño el ataque.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 3:00 de la madrugada y también dejó la privación de libertad de una persona, presumiblemente el compañero sentimental de la ahora fallecida, pues luego del asesinato de la mujer no se ha obtenido información sobre su paradero.

La PNC no brindó declaraciones por lo que no se pudo constatar si las indagaciones realizadas en el lugar donde ocurrió el asesinato, son verídicas o no. El sitio donde sucedió el hecho está señalado como una zona disputada por las dos organizaciones criminales que predominan en el país, la Mara Salvatrucha y la pandilla 18.

La Fiscalía General de la República también reportó ayer como desaparecido a Marcos Antonio Ochoa Echegoyén, visto por última vez el 18 de diciembre en la calle El Arenal, de Ciudad Delgado.

Ochoa tiene 35 años y sus familiares aún no reciben pistas de su paradero.

Según datos de la Fiscalía, en el primer semestre de este año la cifra de desaparecidos ascendía a 824 personas y desde agosto las cifras de privados de libertad sin aparecer supera las cien al mes.