Asesinan a mujer que tenía a niña raptada

Jackeline Lisseth Cortez Aguirre, de 29 años, la persona que tenía en custodia a la bebé raptada el miércoles y liberada el sábado en la tarde, fue asesinada el sábado a las 10 de la noche en la vivienda donde mantuvo a la niña, en comunidad La Selva, Ilopango.La menor de meses de edad fue raptada el miércoles pasado, junto a su madre, Diana Lemus García, y Yamileth, de siete años, quienes fueron asesinadas en Apopa.“Ella (Cortez Aguirre) era la persona que los sujetos habían contactado para que se las cuidara durante un tiempo que no se había determinado... Después del rescate miembros de una estructura criminal, que asumimos puedan ser miembros de la MS, acuden a la casa de esta persona y la asesinan”, explicó ayer el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto.Según el funcionario, a esta persona no se le brindó seguridad luego de su testimonio debido a que consideraron que era una persona que “no tenía información clave” para el caso.Investigadores policiales informaron que Cortez Aguirre tenía antecedentes de colaborar con estructuras de pandillas en la zona, versión que fue confirmada por el director de la PNC.“(Cortez Aguirre) trabajaba en una zona céntrica en San Salvador, donde hasta donde tenemos conocimiento se habría involucrado en acciones de distribución de droga”, dijo el funcionario.Según la PNC, las tres víctimas fueron sacadas de su lugar de habitación, en las cercanías del mercado Tinetti, donde tenían una pupusería, con engaños de “personas que se conocían por el lugar donde trabajaban”, el pasado miércoles, y posteriormente fueron entregadas a presuntos miembros de la pandilla Barrio 18, facción revolucionaria, cerca de un centro comercial ubicado en el bulevar de Los Héroes.Los pandilleros condujeron a las privadas de libertad hacia Nejapa, donde asesinaron a Lemus García y Yamileth G. Posteriormente, entregaron a la menor de meses de edad a terceras personas, mientras ellos decidían cuál sería el siguiente paso de la operación.“Diana Liseth Lemus García no tenía una participación directa en ninguna estructura de pandillas. Sin embargo, sí tenemos conocimiento de que ella había sostenido una relación sentimental con un pandillero miembro de la pandilla 18 ala revolucionaria, de nombre Enzo Alidea Fuentes Velasco... Existe la probabilidad de que la menorcita rescatada fuera hija de este mismo sujeto. La relación entre ellos dos había terminado, parecería que no en buena forma, y es acá donde tenemos uno de los posibles móviles del hecho”, dijo el director de la PNC.También explicó que hasta el momento no se puede aseverar que la orden de raptar haya sido una orden de “Enzo” desde el penal en el que se encuentra recluido, pues hasta ahora su parentesco con la menor es solo una hipótesis.Cotto informó que estas terceras personas que recibieron a la menor a manos de pandilleros la entregaron a Jackeline Lisseth Cortez Aguirre en un supermercado de Ilopango.Según el director, la hipótesis de que miembros de la pandilla 18 revolucionarios hayan ordenado el secuestro y que la niña haya terminado en custodia en una zona liderada por la MS se explica porque no existía una relación directa entre la persona con quien encontraron a la menor en la comunidad La Selva, Ilopango, y los pandilleros del Barrio 18.“Había un vínculo que no tiene que ver con zonificación o la zona donde opera cada pandilla, un vínculo directo de amistad entre la persona que recibió a la menor y el grupo de personas que entregaron a la menor”, acotó el director de la PNC.Cotto explicó, además, que detectaron dónde estaba la niña a partir de la intervención del vehículo en el que se dio el rapto. Este procedimiento ocurrió el sábado a las 3:30 de la tarde entre la avenida Juan Pablo II y la calle Concepción.Hasta el momento la PNC solo ha confirmado la captura de tres personas por el hecho: dos mujeres y un hombre.El director de la PNC informó que es necesario que la ciudadanía informe sobre el paradero de Oswaldo Coronado Ramírez, alias “Joker”, quien participó conduciendo el vehículo del plagio y es miembro activo de la pandilla 18-R que opera en las cercanías del mercado Tinetti. Además, de José Filadelfo Pérez López, alias “Scrapy”, quien también tuvo una participación directa en el caso. Ellos fueron identificados a través del sistema de videovigilancia de la capital.