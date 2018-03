Asesinan a padre e hijo en Soyapango

Lee también

Benjamín Rodríguez y su padre, de nombre similar, caminaban por la calle principal de la colonia Jardines de Monteblanco, en San Bartolo, Soyapango, cuando desde un vehículo en movimiento los atacaron con armas de fuego. Así lo informó la Policía Nacional Civil (PNC).Después del tiroteo, que ocurrió el jueves en horas de la noche, la policía informó que una de las hipótesis preliminares es que el ataque iba dirigido hacia Rodríguez (hijo) por no haber pagado la extorsión que la pandilla de la zona le exigía y que su padre también fue asesinado por caminar a su lado en el momento del ataque. La PNC dijo que ninguna de las víctimas estaba perfilada como miembro de una pandilla, sino que eran comerciantes, aunque no detalló a qué tipo de negocios se dedicaban.La policía realizó un operativo de búsqueda de los homicidas, pero no hubo reporte de capturas.En otro caso, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que en la entrada de los condominios Regis de San Jacinto, cerca de la plaza Trovador, fue asesinado Noé David Flores.La policía detalló que Flores fue atacado desde un vehículo tipo sedán color blanco.Durante el ataque también fue herida la madre de Flores, quien fue trasladada hacia el hospital nacional Rosales.En Los Conacastes, Soyapango, falleció Abel Dubón tras un supuesto tiroteo con la policía.