Asesinan a pareja dentro de pick up

Los cuerpos de Rosa Amelia Sánchez López, de 49 años, y Sandro Alberto Pérez, de 36, fueron asesinados ayer por la mañana dentro de un pick up doble cabina en el kilómetro 40 de la carretera que conduce de San Salvador hacia Sonsonate, en las inmediaciones del cantón El Sunza, en Izalco.

La Policía informó que recibieron el reporte de un accidente de tránsito en el lugar, pero al llegar encontraron los cuerpos de la pareja con múltiples lesiones de arma de fuego.

"Empiezan las investigaciones y por lo pronto no hay móvil del crimen. No sabríamos determinar si el vehículo fue sacado de la vía para cometer el crimen, ya que no presenta desperfectos mecánicos. Se podría presumir que en algún lugar fueron abordados y traídos a esta zona", indicó un agente policial.

Se informó, que la pareja se dedicaba a la venta de vehículos, además de poseer una tienda y una carpintería, en Santa Isabel Ishuatán, de donde era originaria Rosa Amelia. Familiares y amigos de la pareja señalaron que tenían más de un año de convivir, y que al parecer se dirigían a Sonsonate para realizar compras.

"Ellos tenían negocios, tiendita, carpintería. Nunca supimos que tuvieron algún problema con nadie, pero ahora con quererlo asaltar son enemigos de uno. Ellos salían a comprar y vender vehículos a todas partes del país", manifestó una familiar de una de las víctimas.