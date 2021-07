Asesinan a pareja de jóvenes al interior de su vivienda: fueron ultimados con dos tipos de arma

Ingrid Maricela Portillo Saravia, de 29 años, y Jackson Enrique García Segovia, de 23, fueron asesinados la mañana del sábado al interior de su vivienda en el cantón Calle Nueva del municipio de El Tránsito San Miguel. Según la información, desconocidos habrían utilizado arma blanca y de fuego para quitarles la vida.

La fiscal del caso informó que las víctimas presentaban una lesión de arma de fuego a la altura del cráneo y otras de arma blanca en diferentes partes del cuerpo, agregó que la vivienda era propiedad de la fallecida y, de acuerdo a vecinos de la zona, ambos eran pareja desde hace varios meses.

“Según los vecinos, escucharon disparos de arma de fuego entre las 8 y 9 de la noche del viernes pero les pareció normal porque comentaron que los fines de semana se dan esos incidentes, y fueron encontrados hasta el sábado por la mañana”, dijo.

LA PRENSA GRÁFICA/Emmanuel Boquín.

Agregó que, según familiares, las víctimas no tenían registro de haber sido amenazadas con anterioridad. Las autoridades han iniciado una investigación para poder determinar responsabilidades e identificar a los autores de este doble homicidio.

“Los cuerpos han sido llevados a Medicina Legal para la autopsia respectiva; en cuanto a la investigación de momento, se han dado unas directrices a la policía para seguir algunas indagaciones que se puedan recolectar en el lugar”, dijo la fiscal.

LA PRENSA GRÁFICA/Emmanuel Boquín.

En otro hecho delictivo, Samuel Valentín Funes Hernández fue asesinado durante la madrugada del domingo en el Barrio Dolores del municipio de Jucuapa en Usulután. Funes ra empleado de la comuna del municipio, donde laboraba como electricista.

De acuerdo con Comandos de Salvamento filial Jucuapa, el hecho tuvo lugar a las 2:00 a.m. y la víctima presentaba lesiones de arma blanca. “Nosotros recibimos la alerta a las 4:00 a.m. pero el hecho fue a las 2:00 a.m. ,ahí donde sucedió el caso es considerado una zona roja”, dijo un miembro de Comandos.