Asesinan a pareja en Tonacatepeque

Blanca Cabrera, de 49 años, y su compañero de vida, José Elías Vanegas, de 62, habían salido a comprar a una tienda del cantón El Sauce de Tonacatepeque ayer aproximadamente a las 10 de la mañana. Al llegar a la tienda, ubicada a una cuadra de donde vivía Vanegas, un grupo de pandilleros les salió al paso y les disparó más de 10 veces con un arma calibre 9 milímetros. Así lo relataron los vecinos y familiares de la pareja, sin agregar más detalles por temor a los pandilleros de la zona.“Sin comentarios, aquí no se puede hablar. Esta es una zona bien fea. Aunque de vez en cuando la policía pasa por aquí, los muchachos siempre andan por ahí y se esconden entre los árboles del lugar”, dijo una familiar de las víctimas.De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), Cabrera se dedicaba a vender tamales y atol de elote en el centro de Tonacatepeque y Vanegas se dedicaba a la agricultura.El pasado 31 de diciembre, según una de las hipótesis que la policía estudia sobre el motivo del crimen, Vanegas ingirió alcohol y comenzó a ofender a muchas personas. Entre ellas, a una que supuestamente tiene vínculos con la pandilla de la zona.Los familiares, por su parte, dijeron que todavía no se explican por qué los asesinaron y que posiblemente esté relacionado con que Vanegas perdía la cordura al beber alcohol.Algunos vecinos dijeron que Vanegas andaba un arma calibre 9 milímetros, pero la policía no confirmó esta información.En otro caso, la Fiscalía General de la República (FGR) también informó que en el caserío Ceiba Chacha del cantón Potrerillo de la Laguna, en Coatepeque (Santa Ana), fue asesinado con un arma de fuego un presunto pandillero que operaba en la zona.Las autoridades no revelaron la identidad de la víctima, solamente dijeron que era “un reconocido delincuente” de la zona. Tampoco revelaron si tenían alguna hipótesis sobre la razón del asesinato.En el interior de una casa en la comunidad La Labor, en Amatepec, Soyapango (San Salvador), un pandillero no identificado falleció durante un supuesto enfrentamiento armado con agentes del Sistema de Emergencias 911, según la versión oficial.La policía aseguró que un grupo de pandilleros salieron corriendo cuando vieron patrullar a los agentes en La Labor. Los policías los persiguieron y uno de ellos ingresó por la fuerza en una casa. En el lugar, según informó la PNC, los agentes le ordenaron que saliera con las manos en alto, pero el supuesto pandillero les disparó. Al responder el fuego, los policías lo mataron. Al entrar en la vivienda lo encontraron tirado y a su lado una pistola 45 milímetros, dijeron.