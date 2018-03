Asesinan a policía de la FIRT en San Martín

Lee también

El agente Mario Antonio Hernández fue asesinado ayer, aproximadamente a la una de la tarde en el cantón La Flor de San Martín, mientras realizaba un patrullaje rutinario con su unidad de la Fuerza de Intervención y Recuperación de Territorios (FIRT). Hernández era quien iba adelante del batallón que patrullaba en la comunidad El Paraíso, cuando un grupo de al menos siete supuestos pandilleros los atacó con armas de fuego. Hernández recibió varios impactos de bala y cayó al suelo, mientras sus compañeros respondieron al fuego y asesinaron a uno de los atacantes, quien no fue identificado. Los demás lograron huir. Así lo explicó el subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), César Baldemar Flores Murillo.“El agente Mario Antonio Hernández se había graduado en la promoción 99 de la Academia, era miembro de las FIRT que operan en este sector (San Martín) y se encontraba en un patrullaje cuando fue atacado. Esto no se quedará así, vamos a seguir buscando a todos los que pudieron estar relacionados con este ataque y los vamos a llevar ante la justicia. El mensaje es que ningún caso en que un policía sea atacado quedará impune”, aseguró el subdirector de la Policía, quien también confirmó que Hernández es el primer policía asesinado de 2017. El año pasado fueron asesinados 47 y el anterior 62, según datos oficiales de la corporación policial.Tras el asesinato del agente, el Grupo de Reacción Policial (GRP), la FIRT, las Fuerzas Especializadas de El Salvador (FES) y otras unidades de la Policía realizaron un operativo de búsqueda, que incluyó un helicóptero, de los pandilleros que huyeron.Durante el operativo, los policías utilizaron almádanas para abrir las puertas de lámina de las viviendas que se encontraban alrededor de la escena del enfrentamiento. Entraron a las casas con sus fusiles en mano, revisaron cada habitación, sacaron a todos los que estaban en el interior, los registraron e interrogaron.Luego ingresaron al cementerio de San Martín, con información de que los pandilleros se estaban escondiendo entre las tumbas. Los policías, con armas en mano, revisaron cada rincón del cementerio, levantaron lápidas y removieron piedras.Al final del operativo, 14 personas fueron detenidas, incluida una mujer.“Hemos detenido en vías de investigación a siete pandilleros. De estos, siete son quienes probablemente participaron el enfrentamiento con nuestros elementos de la FIRT y son quienes probablemente asesinaron al agente Mario Antonio Hernández. Estamos investigando si los demás detenidos tuvieron algún nivel de participación en el intercambio de disparos”, dijo el subdirector, aunque no reveló las identidades de los detenidos.El subdirector Flores Murillo también detalló que la Policía incautó durante el operativo un revólver, un fusil M-16, una pistola calibre nueve milímetros y municiones. Las armas estaban escondidas en diferentes casas de la comunidad El Paraíso.El subdirector también confirmó que en los primeros tres días del año ya hubo cinco supuestos enfrentamientos armados entre policías y pandilleros, en diferentes puntos del país. Solamente ayer hubo tres.Además del enfrentamiento en el que falleció el agente Hernández, ayer también hubo un tiroteo en el Barrio El Calvario de Santo Domingo, San Vicente. En ese supuesto intercambio de disparos falleció un cabecilla de una pandilla que opera en la zona, quien fue identificado como Manuel Antonio Abarca Reyes, de 23 años.De acuerdo con la versión policial, Abarca había asumido el liderazgo de la pandilla en ese sector, después de que el anterior cabecilla fue asesinado por policías durante un tiroteo en noviembre.Según la Policía, Abarca había escapado de las bartolinas de la delegación de San Vicente aproximadamente hace un año, por lo que era buscado para recapturarlo por homicidio y agrupaciones terroristas.En otro caso, la Policía informó que ayer en horas de la tarde un grupo de pandilleros atacó a policías que patrullaban en el municipio de San Pedro Masahuat, La Paz. Cuando los agentes respondieron al fuego, los pandilleros huyeron hacia un cañal, donde se escondieron. Tras el tiroteo, la Policía no confirmó si alguno de los pandilleros murió o fue herido.