Asesinan a propietario de pupusería en Lourdes

Rafael Antonio García Castro, de 32 años, fue asesinado ayer en la mañana en una pupusería ubicada en la calle Las Moras, en Lourdes, Colón. El negocio es propiedad de su familia, por lo que su madre, esposa e hijos se encontraban en el lugar.El hombre se disponía desayunar cuando un automóvil pasó frente al lugar, paró y de él bajaron los atacantes de García. “Yo me he quedado atónita. Solo vi que de un carro se bajaron y le dispararon”, dijo la madre, quien añadió que García era padre de tres hijos.Hasta el momento, la Policía Nacional Civil (PNC) no ha establecido el móvil del crimen. Se desconoce si el asesinato fue por no pagar extorsión; sin embargo, esta no es la primer vez que ocurre un hecho similar en esa zona. Un testigo comentó que a la par del negocio de la familia García estaba otra pupusería en la que hace cinco años fue asesinado el propietario. Los atacantes supuestamente también se bajaron de un vehículo para asesinarlo.Además, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que los cadáveres de dos menores fueron encontrados ayer dentro del Centro de Reinserción de Tonacatepeque. Uno de ellos fue identificado por la PNC como Nelson Vladimir M., de 17 años. Sus restos presentaban signos de asfixia.Asimismo, un jornalero fue encontrado muerto ayer en el caserío La Paz, cantón Sirama, municipio de La Unión, informó la policía. La víctima fue identificada como José Cristóbal Vanegas Rodríguez, de 40 años, quien residía en el municipio de Conchagua.De acuerdo con la policía, la víctima se encontraba comprando en una tienda cuando se le acercaron cuatro hombres que cubrían sus rostros con pasamontañas y vestían ropas oscuras simulando ser policías.Al ver a los hombres, Vanegas salió corriendo, por lo que los sujetos le dieron persecución y le dispararon varias veces por la espalda.Las autoridades, además, reportaron que ayer en la madrugada el cabecilla de una de las clicas de la MS-13 identificado como José Eliseo Girón Román fue asesinado en un supuesto intercambio de disparos con miembros de las Fuerzas Especiales de Reacción El Salvador (FES), en el caserío El Refugio, cantón El Castillo, en San Juan Opico.La PNC dijo que Girón portaba un arma artesanal en la que utilizaba munición de escopeta calibre 12.