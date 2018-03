Asesinan a tres albañiles que iban a recibir pago de un trabajo

Lee también

Los cadáveres de Elvis Adonis Escobar Solórzano, de 18 años, su primo Giovanni Ernesto Solórzano Mazariego, de 34, y Wálter Alexánder Ramírez, de 21, fueron encontrados ayer en la mañana en tres lugares distintos de la finca Las Mercedes, ubicada en el caserío Loma Larga de los Planes de Renderos, Panchimalco.Uno fue encontrado en la calle principal de la finca, mientras que los otros dos, aproximadamente a 30 metros de distancia, en un área de varas de bambú, según detalló el fiscal del caso. Los tres tenían heridas de arma blanca y de fuego en el rostro. “Los tres hombres tenían prácticamente desfigurado el rostro. No tenían otras lesiones, sino solamente en el rostro. Los tres eran hombres fornidos, por lo que presumimos que los atacantes fueron aproximadamente cinco, como mínimo”, dijo el fiscal.Un investigador de la Policía detalló que una de las hipótesis sobre cómo ocurrió el crimen es que los tres hombres, después de ser heridos con arma blanca, intentaron huir y por esa razón la escena era amplia y los cadáveres no estaban juntos.El único vigilante de la finca, encargado de cuidar las 50 manzanas de extensión, dijo que ayer en la madrugada escuchó varios disparos, pero que no vio a nadie. Después de los disparos, según dijo, recorrió el lugar y encontró a las tres víctimas. Luego avisó a la Policía Nacional Civil (PNC).El vigilante también confirmó que esta es la segunda vez en menos de un año que ocurren asesinatos en el interior de la finca.Por su parte, los lugareños afirmaron que a pesar de que en el lugar opera una pandilla, la zona es segura y no son tan frecuentes los homicidios.De acuerdo con las primeras investigaciones de la fiscalía, las tres víctimas residían en Santa Ana y eran albañiles.El lunes por la tarde, según relataron a la fiscalía los familiares de las víctimas, los tres habían viajo hacia el parque Libertad de San Salvador para reunirse con una persona que les debía el pago de un trabajo que habían realizado.Después de haber salido de sus viviendas hacia San Salvador nadie más los vio, hasta esta mañana en que aparecieron muertos en Panchimalco.Según el fiscal, una de las hipótesis es que la persona que les debía dinero probablemente esté vinculada con el triple homicidio.Durante el operativo que la policía realizó, en conjunto con la Fuerza Armada, para buscar a los homicidas, fue capturado José Melara, de 21 años. El joven no fue detenido por estar vinculado al caso, sino por andar en sus bolsillos dos porciones de marihuana que supuestamente adquirió a través de la pandilla que opera en la zona. Esa misma pandilla, según la policía, también podría estar relacionada con el triple homicidio ocurrido en la zona.