Asesinan a un guía turístico en Chirilagua

José Ricardo Rivas Romero, de 36 años, fue encontrado muerto ayer a las 6:30 de la mañana a un costado de la calle de la carretera que pasa por el caserío El Zorral del municipio de Chirilagua, en San Miguel, que conduce a diferentes playas de ese sector, según informó la Policía Nacional Civil (PNC). Rivas Romero fue privado de libertad por un grupo de hombres armados que vestían ropas oscuras, simulando ser policías.De acuerdo con la Policía, la privación de libertad ocurrió el domingo a las 12:30 de la madrugada, cuando el grupo de hombres ingresó a la vivienda de Rivas Romero, ubicada en la colonia Las Flores de la playa El Cuco, donde vivía junto a su compañera de vida y un hijo, quienes no fueron atacados. Tras el allanamiento de morada, los hombres obligaron a Rivas Romero a que se fuera con ellos.Familiares expresaron que Rivas se dedicaba a trabajar como guía turístico en la playa El Cuco.“Estamos verificando si tiene nexos con grupos delincuenciales que operan en la zona. Por el momento, solo hemos encontrado información de que tuvo una detención por delitos menores hace algunos años”, dijo un oficial de servicio de la Policía.Una fuente policial indicó que el hombre presentaba lesiones, sobre todo en la cabeza, con arma blanca, que al parecer era un machete. La policía señaló que fue atacado en el lugar donde fue encontrado, debido a las evidencias que estaban en la zona.En otro caso, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que Amílcar López Lara, de 34 años, fue asesinado a golpes en el pasaje 4 de la comunidad San Rafael, ubicada cerca del barrio de San Jacinto, al sur de San Salvador.La PNC detalló que el cuerpo no tenía ninguna herida de arma de fuego o arma blanca, solamente las lesiones por los golpes.Sus familiares aseguraron que López no había sido amenazado y que se dedicaba a beber alcohol, lo que podría haber provocado una riña, en la que perdió la vida.En la 13.ª avenida sur del Centro Histórico de San Salvador fue asesinado con un arma de fuego un supuesto pandillero que asaltaba en la zona y que fue identificado solamente como “Sansón”.Sus conocidos dijeron que el hombre había salido a cambiar un billete, ya que también se dedicaba a hacer mandados, y que en ese momento le dispararon.En la finca San Dieguito del cantón El Cobanal, en Colón, La Libertad, fue asesinado con un arma de fuego un hombre joven de aproximadamente 25 años, quien no fue identificado por las autoridades porque no portaba sus documentos.