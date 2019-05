Asesinan a un taxista afuera de su vivienda

Un hombre fue asesinado ayer por la madrugada cuando descansaba en su vivienda situada en la colonia Las Margaritas, del cantón El Caulotillo, de El Carmen, La Unión, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

La víctima fue identificada como Marlon Antonio Romero Ramos, de 31 años, quien se dedicaba a trabajar como taxista en la ciudad de San Miguel, pero residía en el municipio carmelense.

De acuerdo con la información policial, Romero Ramos fue ejecutado con arma de fuego en el patio de la casa.

"Dos individuos llegaron e ingresaron a la vivienda y mediante la fuerza sacan a la víctima y le disparan; al retirarse también le efectuaron disparos al taxi en el que trabajaba", comentó un oficial de la Policía.

De acuerdo com la autoridad, aunque Romero trabaja con su taxi de manera legal no lo hacía en un punto establecido, sino como "ruletero", por lo que no se descarta que haya tenido algún tipo de relación con pandilleros que muchas veces utilizan como colabores a personas que trabajan en el transporte de alquiler.

Hasta el momento la PNC no ha logrado establecer una hipótesis sobre el homicidio, y tampoco se tiene indicio de los responsables del crimen, de quienes se desconoce si se dieron a la fuga a pie o en algún vehículo.

Con este hecho ya suman seis las personas que son asesinadas este año en El Carmen.

