Asesinan a un vigilante en taller de San Marcos

Un hombre que trabajaba como vigilante y también como mecánico fue asesinado ayer por la mañana en el interior de un taller automotriz ubicado en la colonia Tepeyac, en el municipio de San Marcos, al sur del departamento de San Salvador, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Las autoridades identificaron a la víctima como Omar León López, de 45 años, quien, de acuerdo con reportes preliminares, fue golpeado con un tubo para luego terminar siendo asfixiado con un lazo.

Los motivos por los cuales habría sido cometido el crimen todavía no han sido establecidos por la policía.

Las autoridades tampoco han determinado quiénes serían los responsables de haber cometido el hecho.

El crimen ocurrió en el taller donde algunos empresarios de la ruta 26 de autobuses reparan sus unidades.

Uno de los compañeros de la víctima dijo ayer que encontró el cadáver a las 4 de madrugada, cuando llegó a retirar uno de los vehículos.

"Anoche que vine le soné el pito para que abriera el portón, pero no lo hizo. Por eso me bajé y lo abrí yo para guardar el vehículo. Hoy (ayer) por la mañana que vine, encontré todo igual; pero también el cadáver. Quizás anoche ya estaba muerto y no me fijé", señaló.

El testigo agregó que en un primer momento pensó que había sufrido alguna intoxicación, pero luego notó que había sido golpeado con el tubo. Además, el cadáver de López tenía un lazo alrededor del cuello.

Compañeros aseguraron que la víctima tenía aproximadamente 10 años de laborar en ese lugar.