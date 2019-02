Asesinan con arma de fuego a un joven en Chalatenango

Un hombre fue asesinado con arma de fuego el viernes por la noche en una vivienda ubicada en el barrio San Antonio, de Concepción Quezaltepeque, departamento de Chalatenango, según confirmó ayer el jefe de la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de esa localidad.

La víctima fue identificada como Adonay Santamaría Rivera, de aproximadamente 25 años, aseguró el jefe policial de la municipalidad chalateca. La fuente agregó que el joven fue atacado por un hombre el viernes a las a 9 de la noche en el interior de una casa.

La policía aseguró que ya tiene identificado al principal sospechoso del asesinato, pero agregó que no puede dar a conocer la identidad para no entorpecer las investigaciones. Las autoridades desarrollaron un operativo en la zona luego del crimen, pero hasta el cierre de esta nota dijeron que no reportaron ninguna captura.

"Él (principal sospechoso) se dio a la fuga, pero ya andamos investigando el paradero del sujeto. Lo tenemos identificado, pero para no entorpecer las investigaciones nosotros somos reservados en relación con los detalles del caso", explicó vía telefónica un jefe policial a LA PRENSA GRÁFICA.

En otro hecho, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó, a través de su cuenta de Twitter, el levantamiento del cadáver de un joven que fue asesinado con arma de fuego, de quien no dio más detalles. El crimen ocurrió en la 28.ª avenida sur, entre la 43.ª y 45.ª calle poniente de la colonia España, en Santa Ana, agregó.

Tiroteo deja lesionado

Elton Eduardo Flores Flores, de 30 años aproximadamente, fue herido de bala en el rostro, el viernes pasado en la noche, confirmó la policía. El ataque ocurrió cuando transitaba en la calle La Fuente, frente al parque de la colonia Los Conacastes, en Soyapango.

Un agente de la PNC confirmó que el hombre tenía dos lesiones de arma de fuego en la cara, pero que fue trasladado con vida hacia el Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. José Molina Martínez, de Soyapango, el cual está ubicado a unas dos cuadras de donde ocurrió el hecho.

Las autoridades calificaron el ataque como un "hecho confuso" puesto que todavía no está claro el móvil. Agentes que inspeccionaron la escena descartaron que Flores Flores haya sido víctima de un asalto porque en el momento de ser trasladado hacia el centro asistencial tenía todas sus pertenencias.