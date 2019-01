Asesinan con machete a hombre en terreno

Un hombre, que no pudo ser identificado ya que no portaba documentos personales y a la escena del crimen no llegaron familiares, fue asesinado ayer a las 4 de la mañana en un predio baldío ubicado en el caserío Santa Rita del cantón San Pedro, en el municipio de Chapeltique, San Miguel, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Según la información proporcionada por el oficial en turno de la delegación migueleña, a las 8:30 de la mañana el propietario de un terreno llegó a trabajar en sus milpas y encontró el cuerpo ensangrentado, por lo que llamó al Sistema de Emergencias 911 para informar sobre el hallazgo.

"Por el momento no tenemos mayor información, ya que no ha sido identificado y hasta esta hora no han venido familiares a reconocer el cuerpo, o a ver si se trata de alguna persona desaparecida. Esta es una zona rural y de difícil acceso, por el momento no sabemos el motivo por el cual le ocasionaron la muerte", indicó la fuente policial.

Agregó que el hombre fue asesinado con un machete y tenía lesiones en diferentes partes del cuerpo. Además, detalló que vestía camisa azul y pantalón negro; descartaron que tuviera tatuajes.

En la zona se implementó un dispositivo de búsqueda para dar con los responsables de la muerte; sin embargo, no se reportaron detenciones.

Por otra parte, ayer a la 1:30 de la tarde en el cantón Valle Alegre II, en el municipio de Moncagua, San Miguel, fue asesinado Milton Chicas Osorio, de 31 años, originario de la zona.

Un oficial policial detalló que Chicas Osorio se encontraba trabajando en la construcción de una vivienda cuando un grupo de hombres que vestían ropas oscuras y se cubrían el rostro con gorros pasamontañas se le acercaron y sin mediar palabra le dispararon hasta matarlo.

La víctima tenía lesiones en la cabeza producidas con arma de fuego calibre 9 milímetros. Se descartó que hubiera recibido amenazas de muerte, tampoco estaba vinculado a miembros de pandillas.

"Se está indagando el móvil. Ya se revisó en la base de datos policial y no tiene antecedentes penales, tampoco está vinculado a pandillas", aseveró el oficial.

Del 1.º de enero hasta ayer se reportaban 35 homicidios en el departamento de San Miguel.