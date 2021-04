Asesinan en Olocuilta a lavador de carros del Hospital Primero de Mayo: "Cuando ya estaba por llegar a la casa de la madre, me lo mataron"

Carlos Alexander Flores Mendez, de 28 años, fue asesinado la noche del miércoles en una calle alterna al kilómetro 21 de la carretera antigua a Zacatecoluca, en el cantón La Esperanza del municipio de Olocuilta, en el departamento de La Paz.

Asesinan en Olocuilta a lavador de carros del Hospital Primero de Mayo. Foto de LA PRENSA/Francisco Alemán

Según las autoridades, el fallecido venía de trabajar, cuando fue sorprendido por desconocidos, quienes, sin mediar palabra, le dispararon en múltiples ocasiones en diferentes partes del cuerpo; además, agregaron que no estaba fichado como pandillero. Los familiares mencionaron que era un hombre trabajador.

"El se dedicaba a lavar carros en el hospital Primero de Mayo en San Salvador. Le lavaba los carros a los doctores y así se ganaba el sustento. Como a las siete de la noche me marcó y me dijo que iba a pasar donde la mamá, ya que tenía problemas con su esposo, pero antes dijo que iba a comer y a tomar algo en la zona. Cuando ya estaba por llegar a la casa de la madre, me lo mataron. Ahora que le diré a sus dos hijas, es algo feo que estamos pasando", mencionó la compañera de vida del fallecido.

La PNC descartó el robo como móvil del hecho y mencionaron que investigan el asesinato.

"El anda varias monedas en su cangurera y tiene todas sus pertenencias personales; sí le hubiesen querido robar, se hubieran llevado las cosas que andaba", mencionó una fuente policial.

La zona es asediada por una estructura criminal, la cual está causando varios crímenes en la zona, según comentaron los pobladores del referido cantón.

"Acá andan armados hasta los dientes y caminan en lugares montañosos de la zona, uno no dice nada por temor a represalias, pero esto ya no se aguanta, mañana puedo ser yo, es por eso pedimos más seguridad", agregó la fuente.