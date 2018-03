Asesinaron a mujer en Colón cuando cuidaba a su hijo que padece epilepsia

Lee también

María Alejandra López, de 57 años, fue asesinada anoche en la colonia El Sauce, Lourdes, Colón, La Libertad.Según testigos de la escena, le dispararon desde un vehículo blanco cuando ella se encontraba cuidando a su hijo, que padece de epilepsia, y quien resultó ileso tras el ataque armado.La Policía Nacional Civil (PNC) desconoce el móvil de este homicidio, cometido aproximadamente a las 8:15 de la noche del martes.Otro asesinato se registró en el cantón San Francisco El Porfiado, Santiago Nonualco, La Paz, según informó la Fiscalía General de la República (FGR). Esta víctima no fue identificada.También se reportó un pandillero fallecido durante un enfrentamiento con miembros de la PNC y del Ejército en la colonia Valle Verde II, Apopa. El delincuente no fue identificado porque no portaba documentos.