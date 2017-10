Asesinatos en Metapán y Candelaria de la Frontera

La Policía Nacional Civil (PNC) informó ayer sobre dos muertes violentas ocurridas el jueves entre la tarde y noche en los municipios de Candelaria de la Frontera y Metapán, ambos de Santa Ana. El primero de los casos sucedió en el caserío Cristalina, del cantón El Jute, en el municipio candelareño, donde fue encontrado el cadáver de una persona del sexo masculino, informó una fuente de la Policía.

El hallazgo se produjo el jueves cerca de las 5:30 de la tarde en un basurero ubicado en la entrada de la hacienda Los Álamos, donde fue encontrada la víctima que vestía camisa negra con franjas anaranjadas.

Según la policía, la víctima fue atacada varias veces con arma de fuego, pero no pudo ser identificada porque no portaba documentación alguna. Vecinos del lugar manifestaron a la policía que el hombre no era conocido.

Mientras tanto, en horas de la noche, en el municipio de Metapán fue encontrado el cadáver de otra persona también del sexo masculino en la calle principal del cantón El Capulín.

La víctima, de entre 20 y 25 años de edad y que hasta el cierre de esta nota no había sido identificada, fue atacada con arma de fuego.

El joven vestía jean azul, una camiseta gris, suéter negro y zapatos beige, informó la policía.

Por ninguno de los casos se reportaron detenciones y la policía tampoco manejaba hipótesis sobre las causas de los ataques.

Condenado por homicidio

Por otra parte, a 22 años y seis meses de prisión fue condenado Luis Mario Sunsín López al ser hallado culpable de los delitos de homicidio agravado en contra de Carlos Ernesto Martínez Morales, e intento de homicidio agravado en otra persona, informó ayer la Unidad de Delitos Relativos a la Vida e Integridad Física de la oficina fiscal del departamento de Santa Ana. El caso juzgado ocurrió el 4 de septiembre de 2014 en El Congo, Santa Ana.

El jefe de la oficina fiscal, Max Muñoz, informó que el imputado es miembro activo de una pandilla y cómplice de los dos casos de homicidio.