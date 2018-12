Asesor de Hugo Martínez llamó cobardes a los hermanos Bukele

Juan José Figueroa, asesor de campaña del FMLN, llamó “cobardes” y “mentirosos” a Nayib Bukele y a su hermano Karim Bukele, luego que el candidato presidencial de GANA informara que ya no participará del debate organizado por la Universidad de El Salvador para el próximo domingo 16 de diciembre.

“Karim y Nayib no sean mentirosos y cobardes, si su padre viviera apenado de uds (ustedes) estuviera. Les recuerdo que participaron de la reunión con las autoridades @UESoficial y firmaron de enterados de las reglas, o también son topados y se les olvidó. #NayibCobarde”, tuiteó anoche.

Acompañó su reacción con un tuit del rector Roger Arias del 14 de noviembre, en el que se tiene la fotografía oficial de la reunión sostenida con los equipos de campaña de los cuatro candidatos presidenciales (que incluye a Karim Bukele) para “explicarles la metodología y la logística del debate presidencial”.

También adjuntó una fotografía del documento firmado por los representantes de campaña de los cuatro contendientes, en el que Federico Anliker firmó por GANA, CD y Nuevas Ideas.

Esta mañana, durante una reunión referente al Segundo Debate Presidencial organizado por ASDER para enero, Figueroa agregó que considera “lamentable la actitud” y “decisión” de Bukele y dijo que “es triste que se esté acusando a una institución como la UES de estar manipulando” el debate.

“La explicación (de la inasistencia) la tiene que dar el candidato que no asiste… es falta de contribución al proceso democrático”, sostuvo.

Bukele argumentó a través de un comunicado por Facebook que no asitirá al debate porque no tiene “ni las mínimas garantías de imparcialidad” y asegura que no lo tomaron en cuenta “para nada”.