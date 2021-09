Asesor presidencial se retracta sobre sanciones por no recibir bitcoines

El asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, se refirió esta mañana a la entrada en vigor de la Ley Bitcóin, la cual inicia este 7 de septiembre. Ayer, el funcionario dejó entrever que podría aplicarse sanciones a quienes no reciban transacciones de dinero electrónico.

Argueta dijo ayer en una entrevista televisiva: "en materia de derecho sancionatorio la ley no trae nada, sí hace referencia por ejemplo en una integración normativa, en una figura que se llama normas penales en blanco, donde hace remisiones de infracciones a la Ley de Protección al Consumidor, hace referencia también a la Ley de la Superintendencia del Sistema Financiero".

Sin embargo hoy, recalcó que la Ley Bitcóin o su normativa no poseen sanciones porque hace énfasis en que su uso es voluntario. “La ley no tiene infracciones (...) La persona que no quiera recibir el bitcóin, no lo va a recibir, lo que tiene que tener el comercio es la billetera electrónica”, reiteró el funcionario sin ahondar más en las consecuencias por no recibir o rechazar la transacción en plataformas digitales.

Sobre la obligatoriedad para los comercios, Argueta afirma que es decisión de las empresas recibir dólares o bitcoines, pero que lo que sí deberán tener es la billetera electrónica para recibir las transacciones.

Luego de que la aplicación del bitcóin como moneda de curso legal se diera a conocer de forma indirecta, se dijo que su uso sería opcional. Sin embargo, la ley en su artículo 7 dice expresamente “todo agente económico deberá aceptar bitcóin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio”, indiferentemente a las declaraciones que hacen los funcionarios en las que afirman que solo se trata de la transacción.

Ante esto, Argueta ve innecesario que se cambie este artículo, aunque muchos sectores o comerciantes también han manifestado que no se respalda la no obligatoriedad.

Este martes 7 de septiembre ha entrado en vigor la Ley Bitcóin con profundo rechazo e incomprensión de la medida. Esta semana se dio a conocer que al menos un 65 % de la población rechaza esta ley y que pocos están interesados en descargar la billetera electrónica Chivo, la cual ha presentado fallas en su funcionamiento y no está disponible a primeras horas de iniciada la ley.