Ashley Mejía, una artista del dibujo que enseña a otros

Ashley Valeria Mejía es una estudiante migueleña de 15 años, apasionada del dibujo y que comparte sus conocimientos con otros alumnos en el club de dibujo que dirige en el Centro Escolar Hato Nuevo, San Miguel. Ashley estudia noveno grado en esta misma institución y dice que descubrió desde muy pequeña su habilidad para dibujar. Ella es una artista autodidacta que ha ido mejorando sus técnicas a través de videos de Youtube.

Su talento para el dibujo es conocido en su comunidad, por lo que el director del Centro Escolar Hato Nuevo, Ernesto Paniagua, le propuso formar un club de dibujo en la institución con estudiantes y demás niños del cantón.

Es así como desde hace casi dos meses, todos los lunes por la tarde, ella enseña a otros alumnos las bases del dibujo. Por ahora al club se han integrado más de 100 niños y adolescentes.

"Me llena de satisfacción lo que hago, pues de esta forma puedo fomentar el amor al arte en otras personas", expresó la adolescente.

Aseguró que junto a la dirección del centro educativo tiene planeado elaborar con los alumnos del taller algunos murales en la fachada de la institución.

Autodidacta. Ashley tiene habilidades natas para el dibujo, mismas que ha perfeccionado viendo tutoriales en internet y con práctica.

Ashley aseguró que su mayor sueño es seguir estudiando dibujo y perfeccionar su técnica para llegar a convertirse en una de las mejores dibujantes del país.

"Yo me imagino que en uno años más quizás ya logre estar en otro nivel de dibujo, me encantaría recibir una beca para especializarme, es algo que me emociona, me encantaría vivir del arte", expresó.

Para el director del centro escolar, el aporte de Ashley es muy valioso ya que además de tener la voluntad de compartir sus conocimientos fomenta el arte entre los niños y jóvenes de la comunidad.

"Es muy importante contar con este talento y con la voluntad que ella tiene para enseñar a otros", dijo Paniagua.

Ashley aseguró que aunque su pasión por el dibujo inició desde que era pequeña, empezó a tomárselo con mayor seriedad hace cuatro años. Además, dijo que durante la cuarentena por la pandemia del covid-19 aprovechó para perfeccionar su técnica.

"Durante la pandemia me propuse que quería ser alguien mejor en este arte y dedicaba una hora diaria a practicar, me ponía a ver imágenes o videos tutoriales en Internet y así fue como pude subir el nivel de mis dibujos", recordó.

Según Ashley hacer un dibujo le lleva desde 15 minutos hasta tres horas, dependiendo el tamaño y la técnica que utilice. Afirmó que su técnica favorita es el realismo, a la cual le pone mayor empeño para perfeccionarla ya que sabe que la única forma de mejorar su arte es practicar.