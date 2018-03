Así amaneció la fachada de la casa de este diputado de ARENA

Gracias por encender aún más mis ganas de seguir haciendo lo correcto. Así amaneció este día la fachada de mi casa. MUCHAS BENDICIONES pic.twitter.com/kFTSg54ZUq — Ricardo Godoy (@ricar_godoy) 12 de febrero de 2017

Ricardo Ernesto Godoy Peñate, actual diputado de la Asamblea Legislativa por el departamento de Ahuachapán, bajo la bandera del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), compartió este domingo en sus redes sociales de Twitter y Facebook unas fotografías de la fachada de su vivienda manchada."Gracias por encender aún más mis ganas de seguir haciendo lo correcto. Así amaneció este día la fachada de mi casa. MUCHAS BENDICIONES", dijo en Twitter.En Facebook, hizo uso del refrán "el que mancha pared y mesa, da a conocer su BAJEZA" para luego continuar describiendo lo que le había sucedido."Esta es la manera en la que se traduce la matonería de hacer política para algunos personajes que acostumbran esta práctica", dijo.La fachada de la casa fue manchada con lo que aparentemente parece aceite quemado, junto con la palabra "malagradecido" en color rojo. "He recibido su mensaje y sepan que me dan fuerzas para seguir haciendo lo correcto, ya pasaron los tiempos cuando amedrentaban así a las personas", les dijo a los responsables del acto vandálico.Por la palabra "malagradecido" con la que mancharon la casa del político y las consecuentes palabras del diputado "esta es la manera en la que se traduce la matonería de hacer política" podría entenderse que la acción estaría ligada a algún político que cree que Godoy está en deuda con la posición que actualmente tiene y no ha sabido "agradecerlo" como se debe.Godoy aclaró: "Mi gratitud es para con Dios, mi familia y todas las personas que confiaron en mí y que siguen creyendo hacer las cosas diferentes y con honestidad. Lo único que denotan son las ansias de poder desmedido que tienen"."Que cada quien juzgue este hecho que irrespeta a toda mi familia", concluyó el diputado.Como diputado, Godoy se ejerce como secretario de la Comisión de Asuntos Municipales del órgano legislativo. Además, en abril del 2016 fue ratificado por el partido como director departamental juvenil.Este diputado es parte de los once nuevos rostros de ARENA que en mayo de 2015 iniciaron su período como legisladores.