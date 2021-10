Así fue el discurso de Ulloa en su gira por Europa

Que el presidente de la república Nayib Bukele no tiene absolutamente ninguna facultad ni para nombrar ni para destituir jueces. Que las protestas en las calles es lo que ha disparado el pico de casos de covid-19 que ha tenido el país en los últimos días. Que en el país existen más de tres millones de cuentahabientes en bitcóin, superando los cuentahabientes en la banca comercial normal.

Las anteriores son algunas frases que expresó el vicepresidente de la república, Félix Ulloa en una entrevista publicada recientemente por EuroNews, aunque el vicemandatario también platicó con El País (España) y la televisora alemana DW en español.

Esto luego de una gira por Europa en la que, dijo Ulloa, buscaba cambiar la narrativa de los medios y organismos internacionales sobre los dos años y medio de mandato de Bukele, según lo plantea El País, al que Ulloa señaló que Bukele "no ha tomado aún la decisión" de reelegirse, a pesar de que él mismo expresa, seguidamente, que la "Constitución tal y como está redactada actualmente no permite la reelección inmediata hasta que no haya pasado un tiempo".

Sobre la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el pasado 1 de mayo, Ulloa desligó al Ejecutivo de la decisión a pesar de que esta fue la primera acción tomada por la, ese día, juramentada nueva Asamblea Legislativa con mayoría oficialista.

"Tenemos ya más de dos años de haber llegado al poder. Nosotros tomamos posesión el primero de junio del 2019 y estas medidas se tomaron el primero de mayo del 2021. Había pasado casi la mitad del mandato del Presidente, lo cual indica que el Presidente no tiene capacidad para quitar y poner jueces", señaló el vicepresidente salvadoreño.

Luego de esa decisión, exmagistrados de dicha Sala, expresaron que fueron presionados para renunciar a sus cargos, e incluso uno mencionó que "cuando uno renunció, a los de Casa Presidencial se les encendieron los foquitos y empezaron a presionar a los demás. Ellos tenían un texto para la renuncia redactado de forma muy diferente; pero ninguno la firmó".

Además, al ser interrogado sobre si la propuesta de reforma de la Constitución es que es para reforzar el poder de Bukele, Ulloa mencionó que "esta es otra de esas leyendas urbanas que han salido de la oposición".

Sobre las marchas, Ulloa las desvirtuó en la conversación con El País, y mencionó que en ellas "había más periodistas que manifestantes".

Sobre el bitcóin, el vicepresidente dijo que en el país a las personas se les "metió miedo".

"Es cierto que el 20% de la población no tiene acceso a un smartphone, pero el Gobierno capacitó a 3,000 jóvenes para que se fueran a ayudar por todo el territorio a la gente que no sabía bajarse la aplicación porque todos los mayores de 18 años con documento de identidad podíamos ir a retirar 30 dólares y había gente que no sabía cómo hacerlo. Pero el mundo va por ahí, la narrativa de los medios y de los bancos era que estábamos en alto riesgo, pero no hay ninguno".