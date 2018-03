Así fue el enfrentamiento entre agentes del CAM y vendedores informales en Santa Ana

@SantaAna_AMSA y vendedores acuerdan reunión para mañana en la mañana para resolver situación #SantaAna. pic.twitter.com/mJUyyozjtR — LPGDepartamentos (@LPGDptos) January 19, 2017

Durante protesta de vendedores hubo conato de violencia entre protestantes y agentes del CAM #SantaAna. pic.twitter.com/ZB7liRW3t7 — LPGDepartamentos (@LPGDptos) January 19, 2017

Este día, en el Palacio Municipal de la Alcaldía de Santa Ana, se produjo un enfrentamiento entre efectivos del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) y varios vendedores santanecos, quienes recibieron hoy una notificación de desalojo por parte de la administración edilicia. El enfrentamiento se produjo en medio de la protesta que los vendedores, varios del sector informal, realizaban desde horas de la mañana.Durante dicha protesta, los vendedores retuvieron por varios minutos a un gerente municipal e intentaron entrar por la fuerza al edificio de la alcaldía, el cual estaba custodiado por los agentes del CAM. Al ver el descontrol en la situación, los efectivos municipales utilizaron gas pimienta para calmar a los vendedores y lograr que dejaran pasar al empleado municipal.La acción hizo que la situación se pusiera más tensa y calentó los ánimos de los protestantes, quienes dejaron en claro que, si la alcaldía no da marcha atrás a los desalojos, continuarán con las acciones de protesta en los siguientes días.La situación logró controlarse gracias a la intervención de representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), quienes convocaron a representantes de los vendedores y miembros de la administración municipal a una reunión de conciliación, la cual fue acordada para el día de mañana.La protesta que dio origen al enfrentamiento se produjo luego de que la Alcaldía Municipal de Santa Ana advirtiera a medio centenar de comerciantes informales sobre una notificación formal y “de carácter inmediato y urgente”, dejen de usar los espacios donde actualmente venden sus productos. Los vendedores notificados se ubican en distintas aceras y puntos del centro histórico de la ciudad.La comuna advirtió que, de no proceder al desalojo de la zona, se procederá al decomiso de los productos y desalojo de los comerciantes, los cuales, según la comuna, no poseen autorización para comercializar en los lugares donde están ubicados.Tras este anuncio, la alcaldía espera que los comerciantes desalojen por voluntad propia, antes de que el Cuerpo de Agentes Municipales actúe con base en la ordenanza y proceda a realizar decomisos y desalojos de vendedores.