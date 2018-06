Así fue la participación de cada uno de los involucrados en el caso Carla Ayala, según FGR

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, dio más detalles de las últimas capturas realizadas por la desaparición de la agente Carla Ayala, y explicó cuál fue la función de cada uno de los capturados el día que la policía fue herida al finalizar la fiesta de fin de año del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP).

La Fiscalía presentó, por su parte, los videos con los que cuenta y en los que verificó cómo el agente Juan Josué Castillo, aún prófugo, huyó en la patrulla policial para desaparecer a la agente. Según Guadalupe Chavarría, jefa fiscal antihomicidios, en los videos se observa que los agentes que estaban en el GRP no hicieron nada por detenerlo, solo caminaron tras él.

También dijeron que cuentan con análisis de bitácoras telefónicas que evidencian la participación de los detenidos en el hecho. Esta fue la participación de cada uno de los involucrados:

LOS PERSEGUIDOS:

Juan Josué Castillo Arévalo, acusado de feminicidio agravado y privación de libertad, actualmente prófugo. La Fiscalía sostiene que su arma de equipo fue la utilizada para causar la lesión mortal a la agente Carla Ayala, por lo que está perfilado como el autor material del asesinato. Después de lesionarla, no buscó atención médica para la víctima y la expuso a un viaje de más de dos horas hacia Usulután. Volvió a San Salvador sin Ayala y nuevamente escapó hacia el Oriente del país aproximadamente a las 6:00 de la tarde del 29 de diciembre. Tuvo manifestaciones de menosprecio hacia la víctima, al dirigirse a ella con expresiones como "esto querías, p....".

Se ha comprobado de forma técnica que se utilizó el arma de equipo del agente prófugo Juan José Castillo Arévalo para causar la lesión mortal a la agente Carla Ayala, Guadalupe de Echeverría, jefa de la Unidad Especializada Antipandillas

El agente Pablo Estrada Villalobos, quien estaba a cargo del GRP la noche que lesionaron a Ayala, es prófugo. Lo acusan de incumplimiento de deberes por no haber actuado con diligencia contra el agente Castillo Arévalo, cuando este regresó con la agente herida .

Carlos Flores Fernández, un policía requerido por encubrimiento e incumplimiento de deberes, está en Estados Unidos, bajo control de ICE. Fue uno de los que a las 6:00 de la tarde del 29 de diciembre apoyó a Castillo Arévalo para que escapara a oriente.

Edwin Esquivel Chávez, particular. El mismo 29 de diciembre de 2017 ayudó, junto a Flores Hernández, a Castillo para trasladarse al oriente del país. También se encuentra en Estados Unidos.

Ambos intentaron ingresar sin documentos a ese país. La PNC espera su deportación para dar seguimiento a un proceso judicial. Aproximadamente dos semanas antes tuvieron comunicación directa con ICE para asegurar su deportación, según dijo el director de la institución, Howard Cotto. Antes de su detención las autoridades norteamericanas tenían conocimiento del caso, afirmó.

LOS CAPTURADOS:

Edgardo Alfonso Chavarría Castillo, detenido por el delito de encubrimiento en la comunidad Ciudad Romero, en Jiquilisco, Usulután. Es uno de los que vino a San Salvador para que Juan Josué Castillo se fugara después de entregar el carro carro policial en la sede del extinto GRP. Contribuyó para que Castillo pudiera llegar a oriente sin contratiempos.

Víctor David López Castillo, alias "el Piojo", otro de los detenidos, tenía en su poder el teléfono de la agente Carla Ayala. Fue capturado el pasado 1 de junio y se le acusa de feminicidio en calidad de cómplice.

El jefe del GRP, Julio César Flores, está siendo investigado porque no hizo lo necesario para capturar a Juan Josué Castillo, alias Samurái, "teniendo dos oportunidades para capturar al hechor", dijo Howard Cotto. Se le acusa de incumplimiento de labores en perjuicio de la justicia. Fue capturado el 2 de junio frente a su lugar de residencia, en Quezaltepeque.

Alex Ovidio López Martínez, acusado de incumplimiento de deberes en perjuicio de administración de la justicia. Aprehendido en Chalchuapa. Encabezaba el dispositivo de captura de Juan Josué Castillo Arévalo.

Salvador Enrique Chávez, otro miembro del GRP detenido por el mismo delito que López Martínez. También formaba parte del dispositivo de captura de Castillo Arévalo. Lo detuvieron en Sonzacate, Sonsonate.

Wilfredo Hernández, uno de los agentes detenidos desde el 29 de diciembre, cuando ocurrieron los hechos. Fue intimado por su participación en el delito de feminicidio agravado.

Ovidio Antonio Pacheco Morales, también ya procesado por el caso, fue intimado el 2 de junio en el Centro Penal de Metapán.

PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Se realizaron ocho allanamientos en total. Para determinar la participación de los imputados, los investigadores se basaron en pericia balística realizada por la Fiscalía, Medicina Legal y la PNC; así como en pruebas documentales, peritajes tecnológicos, análisis telefónicos y análisis de ADN. También el sistema de videovigilancia del 911 permitió dejar en evidencia el recorrido de los involucrados.

Las autoridades han decomisado dos laptops, usb y nueve celulares.

¿Qué dice el director de la PNC?

Howard Cotto defendió la investigación del caso, a pesar de las recriminaciones por la tardanza en los resultados. "Se nos dijo que porqué no usababamos pruebas de ADN, qué porqué no revisábamos cámaras videovigilancia. Sí lo hicimos, pero no estábamos en condiciones para dar a conocer las pruebas porque se podía caer el caso", manifestó.