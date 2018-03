Así fue la primera aparición del “Gordo Max” tras captura, y esto dijo

"Esto es un error", es lo único que dijo el "Gordo Max", durante presentación en DCI pic.twitter.com/cuXIXbRkbS — LPGJudicial (@LPGJudicial) January 4, 2017

Por primera vez desde que fue capturado ayer por delitos sexuales en contra de menores de edad víctimas de trata de personas, Maximiliano González, mejor conocido como el "Gordo Max", fue captado y cuestionado por los medios de comunicación esta mañana.González llegó para su presentación y de los otros tres procesados en la División Central de Investigaciones (DCI), en el asiento trasero de un pick up blanco, como es usual de las personas que afrontan un proceso judicial; sin embargo, a diferencia de los procedimientos de siempre, no portaba esposas.Vestía una gorra roja y una camiseta negra. Tras bajarse del pick up, en medio de una rueda de periodistas con grabadoras, cámaras y celulares, les saludó: "Compañeros", les dijo."¿Qué tiene que decir, Max, de las acusaciones? Fue la primera pregunta que le lanzó uno de los periodistas."Que no soy un delincuente", respondió en voz baja. "No soy delincuente", repitió de nuevo, y logró salir de la multitud de periodistas esquivándolos con ayuda de las manos que llevaba libres. "Esto es un error", dijo más tarde.