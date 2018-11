Así fue la prueba de la tinta indeleble que se usará para las elecciones presidenciales de 2019

Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) organizaron la mañana de este martes la prueba de tinta indeleble que se usará para las elecciones presidenciales que se celebrarán en febrero próximo.

El magistrado Miguel Ángel Cardoza sostuvo que la prueba tuvo como fin comprobar la calidad del líquido de pigmentación para evitar casos de doble votación durante los comicios electorales.

"Es el mismo proveedor de tinta que hemos tenido en varias elecciones. Es una patente que no se puede divulgar. Y por esa razón, siempre hacemos esta prueba para determinar la calidad y las pruebas que se hacen para ver si no se pueden borrar con algunos prominentes", dijo Cardoza.

El magistrado del TSE indicó que un rasgo distintivo de esta tinta indeleble es la coloración que produce en la parte pintada cuando se seca.

"Luego de dos minutos de introducir el dedo en el líquido pigmentador se produce la coloración café, la cual expresa que la ciudadanía ejerció el sufragio", dijo el funcionario.

Cardoza sostuvo que esta tinta será repartida a las 9,568 Juntas Receptoras de Votos (JRV) que funcionarán el 3 de febrero, durante las elecciones presidenciales.

"Solamente es para el voto en El Salvador. Para el exterior no, porque no se utiliza. No tengo el dato de cuánto estamos gastando. No tengo información, pero sí es suficiente para las JRV. Siempre hay una cantidad adicional", apuntó el magistrado.