Así ha sido el discurso del Gobierno sobre asesinatos en Chalchuapa

Propaganda

Los primeros tres días del caso, la cuenta de la Secretaría de Prensa de Presidencia emitió 43 tuits sobre el tema.

“En breve, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dará detalles sobre una escena de homicidio ubicada en el municipio de Chalchuapa, Santa Ana”. Eso decía el tuit que la Secretaría de Prensa de Presidencia compartió a las 12:31 p.m. del 8 de mayo. Había trascendido la detención de un tipo vinculado a un cuadrúple homicidio y el Gobierno encontró que era un buen momento para vender la efectividad del Plan Control Territorial.

Evidenciado quedó no solo en la presencia del exdirector de Aduanas y hoy ministro de Seguridad en el lugar, y también la del director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, sino con el manejo comunicacional del tema: 20 tuits; de los cuales 18 iban adornados con la etiqueta #PlanControlTerritorial.

De esos 20, solo tres tenían información utilitaria o declaraciones de alguno de los funcionarios del Gobierno dando detalles sobre lo que se investigaba en el lugar. Fuera de eso: fotos y videos, todos acompañados del texto “(...) del Gobierno del presidente Nayib Bukele para darle pronta justicia a las víctimas”.

Los únicos tuits de esos 20 que no tenían la etiqueta del plan de seguridad del Gobierno eran para anunciar la conferencia de Villatoro sobre el tema. Posteados a las 12:31 del mediodía y a las 2:35 p.m., la conferencia fue hasta las cuatro de la tarde. Sobre la conferencia y lo que ahí se comunicó no hubo un solo tuit.

Al siguiente día, la misma tónica. La cuenta de la Secretaría de Prensa posteó 20 tuits relacionados al caso de Chalchuapa, todos también acompañados de la etiqueta antes mencionada. Era el “tema de moda”.

Ese día, la cuenta compartió un total de 38 tuits; o sea que más de la mitad fueron sobre el caso en el occidente del país, incluido un video de 2:55 minutos para decir que “el Gobierno del presidente Nayib Bukele trabaja para dar respuesta inmediata y pronta aplicación de justicia”.

Un día después, el 10 de mayo, el jugo se le acabó a la naranja. Tras los 40 tuits de los días anteriores, ese día la Secretaría cayó hasta los tres, para decir que las investigaciones avanzaban gracias al “trabajo articulado” de las instituciones de Gobierno. Durante esos tres días en que la Secretaría posicionó el tema, eso sí, la cuenta de Nayib Bukele no tuiteó ni retuiteó nada sobre el tema.

Invisibilización

Luego de subirse al tema para posicionarlo como un éxito del Plan Control Territorial, el GOES pasó a guardar silencio sobre él.

Chalchuapa ha sido la palabra que ha ido de boca en boca y de timeline en timeline de El Salvador desde que se conoció el arresto de Hugo Osorio y su vinculación como asesino en serie el pasado 8 de mayo.

Sin embargo, luego de vender la detención de este y los primeros avances de la investigación como un éxito del Plan Control Territorial, el gobierno de Nayib Bukele optó por dejar de hablar del tema.

El 11 de mayo, tres días después de la captura, y cuando comenzaba a dimensionarse que en la casa de Osorio podía haber cuerpos enterrados de personas desaparecidas en la zona, una página de Facebook pidió a la gente dar datos de personas desaparecidas para ver si alguna de ellas podía encontrarse en Chalchuapa. Escalofriante pero cierto.

Ese día, la cuenta de Twitter de la Secretaría de Prensa de Presidencia decidió que el tema ya no debía ser parte de la agenda del Gobierno. Al terminar el martes, había posteado 106 tuits. Ni uno solo tenía información o relación a Chalchuapa.

Ese día el Gobierno decidió que había que hablar sobre la donación de vacunas contra covid-19 a Honduras. Sobre ese tema hubo 24 tuits, más que los compartidos sobre Chalchuapa en cualquiera de los tres días en que fue el tema “estrella” para los comunicadores de CAPRES.

Junto con la donación de vacunas, también destacó el megacentro de vacunación en la que debía ser la fase 3 del Hospital El Salvador: 38 tuits. Solo dos de ellos con información útil: cantidad de dosis colocadas y cuántas eran en primera y cuántas en segunda dosis. El resto: agradecimientos al presidente Bukele, más fotos y videos sobre el lugar.

Que el Gobierno había tomado la decisión de no hablar de Chalchuapa en sus redes oficiales quedó más en evidencia el 14 de mayo. Ese día, cuando la cifra de cadáveres encontrados en el lugar ya había alcanzado los 24, según la misma FGR, la secretaría fue masiva con 250 tuits: ninguno sobre Chalchuapa, 202 sobre la donación de vacunas. Sí: 202.

La tónica fue la misma para la cuenta de Nayib Bukele. Si no posteó nada durante los tres primeros días del caso, tampoco lo hizo durante los siguientes doce días hasta el 20 de mayo. Eso sí, el 14 de mayo hubo tiempo para un tuit donde avisaba el cambio de foto de perfil de Twitter.

Tergiversación

Luego de deslices que dejaron en evidencia el silencio oficial sobre el tema, el GOES volvió a hablar de Chalchuapa.

Incapaces de sacar de la conversación de la opinión pública el tema del asesino serial de Chalchuapa, el gobierno de Nayib Bukele se vio obligado a volver a hablar de él, el pasado viernes, en una conferencia de prensa montada entre el ministerio de Seguridad y la Fiscalía.

No le ayudó al GOES que, mientras ellos intentaban guardar silencio e invisibilizar el tema, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, se metía en un lío por intentar desvirtuarlo.

“La gente ya no ve a El Salvador como el reino de la guerra o de las pandillas, hoy nos ve como el país más cool de Latinoamérica y quieren tener acercamientos con este país”, fue la frase que la cuenta de Twitter de la Asamblea le atribuyó a Guevara durante la plenaria del 18 de mayo.

Cuatro días después, el tuit había sido citado casi 600 veces, destacando lo inhumano de este mientras se desarrollaba el trabajo en Chalchuapa.

Un día después, el 19 de mayo, otra: “Hoy están reclamando por el asesino en serie de Chalchuapa que lleva más de 10 años matando. Pero no hicieron nada en 30 años y durante 2 más bloquearon todo el #PlanControlTerritorial y no le dieron ni $1 dólar a la policía. ¿De verdad, creen que somos tan tontos?”, tuiteó Guevara desde su cuenta.

Tres días después, su queja llevaba casi 500 tuits citados para volver a reclamarle lo desacertado de su comentario en el tema.

Así, el GOES volvió a Chalchuapa el viernes 21 de mayo. En un hilo de 21 tuits —de nuevo, todos adornados con la etiqueta “Plan Control Territorial”—, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro; el fiscal de facto, Rodolfo Delgado; y el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas; volvieron a aparecer en escena.

Sin embargo, lo hicieron para intentar borrar todo lo que no habían comentado en días previos. Villatoro calificó a los medios de “torpes” en su manejo del tema, y anunció un proceso disciplinario contra el criminalista —con 33 años de experiencia— por decir que habían 24 cuerpos, y no los ocho que el GOES vendió como el dato oficial.

El viernes, 13 días después, eso sí, Bukele tuiteó un hilo de cuatro tuits: dijo que Osorio fue policía hasta 2005 y que gracias a la acción de sus investigadores había sido apresado. Para las familias de las víctimas, ni una palabra.

12 días en agenda

Una cronología del día a día de Chalchuapa y lo que el GOES hizo para intentar invisibilizar el tema de su agenda.

8 mayo

Se conoció del caso. Se manejó como cuadrúple asesinato. Arriaza Chicas dijo que era un policía destituido en 2005.

Ese día la cuenta de Twitter de la Secretaría de Prensa de CAPRES posteó 50 tuits. De estos, 20 fueron sobre el caso de Chalchuapa.

9 mayo

Once capturas en vías de investigación. Se conoció que Hugo Osorio estuvo en prisión por cinco años por estupro.

La Secretaría de Prensa de CAPRES convirtió a Chalchuapa en el tema de moda: 20 de sus 38 tuits de ese día fueron sobre el caso.

10 mayo

Presentan acusación contra el expolicía acusado de múltiple asesinato, por el delito de feminicidio agravado.

La intensidad del tema comenzó a bajar en las cuentas oficiales. La Secretaría de Prensa posteó solo tres tuits sobre el tema.

11 mayo

Comenzó la búsqueda de cadáveres y se comenzó a hablar que podían haber cadáveres de desaparecidos ahí.

El día que una página de FB pidió a la gente dar datos de desaparecidos, la Secretaría posteó 106 tuits. Ni uno solo sobre Chalchuapa.

13 mayo

Más de 20 avisos de gente cuyos familiares habían desaparecido y que buscaban si estaban en la casa de Osorio.

La Secretaría de Prensa luchaba por colocar la donación de vacunas a Honduras en la agenda: de 386 tuits, 355 fueron sobre dicho tema.

14 mayo

Encuentran restos de 10 víctimas en Chalchuapa. Además, 13 casos conformados por ocho feminicidios agravados y cinco homicidios agravados.

La apuesta oficial volvió a ser colocar en agenda el tema de la donación de vacunas a Honduras. La Secretaría de Prensa posteó 202 tuits sobre dicho tema.

16 mayo

Habitantes de Las Flores viven con miedo debido a las restricciones por los trabajos de exhumación. Hasta el 16, eran 24 cadáveres encontrados.

El domingo, la Secretaría del gobierno que trabaja 24/7 se tomó descanso: posteó únicamente 16 tuits, de los cuales ninguno relacionado a lo ocurrido en Chalchuapa.

17 mayo

Presentan acusación contra otros 10 imputados, uno de ellos ausente, por vínculos con Hugo Osorio. Se confirman agresiones sexuales en las víctimas.

La acusación contra Hugo Osorio no fue retomada por la Secretaría de Prensa, que posteó 93 tuits ese lunes, en los que no hubo espacio para el caso de Chalchuapa.

19 mayo

Decretan prisión provisional para acusados mientras duren las investigaciones. Un criteriado reveló información sobre la muerte de 14 personas.

Ya con los deslices del diputado Christian Guevara en la red, la Secretaría de Prensa intentó invisibilizar el tema con la cobertura de la extradición del suegro de Funes: 133 tuits.

20 mayo

Instituto de Medicina Legal, Fiscalía General y PNC realizaron el levantamiento de diez cadáveres localizados en una fosa en Chalchuapa.

Si un día antes el tema había sido la extradición, el 20 de mayo la cobertura fue el traslado del suegro de Funes: de 113 tuits de la Secretaría, 82 fueron sobre dicho evento.