Así ha sido la evolución de la Asamblea Legislativa en este siglo

El Salvador se apresta a elegir el domingo 28 de febrero a la legislatura 2021-2024: 84 diputados que durante tres años tendrán el poder para crear, reformar o aprobar leyes, o elegir funcionarios de segundo grado, entre otras funciones. Será el octavo ejercicio de dicho tipo desde el 2000, pero el primero en que las dos usuales fuerzas mayoritarias apuntan a perder la posición dominante en el órgano legislativo.

La historia de las elecciones para la Asamblea es un reflejo de cómo el interés ciudadano en la elección de sus representantes ha crecido con el paso de los años.

De tener una elección legislativa con apenas poco más de un millón de votantes en el 2000 (1,119,818 para ser exactos), la cantidad casi llegó a duplicarse en la edición más reciente, la de 2018, en la que se registraron 2,124,588 votos válidos.

Ese aumento de votantes fue continuo a lo largo de casi 20 años, con la única excepción de la elección realizada, precisamente en 2018. Esa fue la primera vez en que el número de votos válidos disminuyó en relación a la votación anterior. Durante cinco elecciones este tendió a subir.

Vistas una a la vez, de la cantidad de votos de la elección del 2000, el registro subió a 1,399,077 para la de 2003, un año antes de la presidencial que dejó a Elías Antonio Saca (ARENA) como presidente, y en las horas más bajas de popularidad para Francisco Flores.

Un par de datos valiosos —y curiosos— pueden sacarse de dicha elección para valorar lo variable que puede ser una votación en función de la cantidad de gente que ejerza el sufragio.

El primero de ellos dice que el "ganador" de esa votación fue el FMLN, que sacó 31 diputados. ¿Qué es lo curioso? Que el Frente consiguió esa cantidad de curules con una cantidad de votos inclusive menor a la que sacó en la elección de hace tres años, en 2018.

Así, en 2003, el partido de izquierda obtuvo 31 legisladores gracias a 475,146 votos. Mientras, en la de 2018, sacó 567,717 votos, pero solo le alcanzaron para sus actuales 23 curules. Obviamente, el casi millón de votantes más entre ambas elecciones hizo la diferencia a la hora de sacar los cocientes y residuos.

Suben los votos

Dos años después del ascenso de Saca al poder, la población salió a las urnas y de nuevo aumentó la cantidad de votos válidos para la elección de 2006. Y tanto ARENA como FMLN vieron aumentar su caudal de votos.

En esa ocasión, el partido de derecha subió de 446,481 votos a 783,4045. Mientras, el de izquierda subió de 475,146 a 784,450. Empero, ese aumento de votos, al FMLN le alcanzó solo para subir un diputado, de 31 a 32. Mientras, ARENA sí aprovechó ese subidón, para pasar de 27 a 34 y recuperar el control del órgano legislativo, y con Saca en el Ejecutivo.

La barrera de votantes aumentó en las siguientes ediciones y ya no bajó de los dos millones en cada elección. Así, fueron 2,215,589 en 2009, cuando coincidieron en un mismo año las presidenciales (ganadas por Mauricio Funes) con las legislativas y municipales; 2,258,164, en la edición 2012; y 2,575,991 en la de 2015.

Esa última es la elección legislativa con mayor participación en lo que llevamos del siglo. Ha sido, además, la única en que un partido superó el millón de votos a favor. ARENA obtuvo 1,028,249 votos, lo que le valió para sacar 35 diputados. Esa vez, el FMLN logró 982,035 votos y se quedó en 31 diputados, para lo que fueron los años dos, tres y cuatro de la gestión del profesor Salvador Sánchez Cerén.

Sin embargo, a pesar de no haber tenido la fracción más numerosa de la Asamblea durante siete de sus diez años de gobierno, la llave que le permitió al FMLN manejarse en el legislativo fue la aparición de GANA, que debutó con 217,447 votos en las legislativas de 2012 y sacó 11 diputados. Tres años después, en 2015, subió a 245,578 votos pero mantuvo el mismo número de legisladores. Y en 2018, bajó a 243,283 votos pero solo perdió un diputado para quedarse en diez.

Datos curiosos de las legislativas

Para las elecciones 2018 se permitió la participación de candidaturas no partidarias.

Solo una vez

Nueve partidos compitieron por un curul solo una vez: PPL, PDL, USL, en 2000; FUERZA, AP, PPS y Mov. Renovador, en 2003; FDR, en 2009; y PP, en 2012. Luego, PAN (2000 y 2003) y PNL (2006 y 2012) lo hicieron en dos oportunidades.

Cambio de nombre

En las elecciones de 2000, 2003 y 2006, el partido Centro Democrático Unido (CDU) nunca bajó de los 60 mil votos. Desde el 2009 en adelante su denominación pasó a ser Cambio Democrático, pero ya no superó los 47 mil votos (en 2012). En 2018, sacó 19,870.

El menos votado

El partido con la cantidad más baja de votos en una elección legislativa es el Partido Nacional Liberal (PNL), que compitió en el 2006 y solo sumó 1,955 votos.

No partidarios

La de este año será la segunda elección con candidatos no partidarios en busca de un curul. En la de 2018, Leonardo Bonilla se convirtió en el primer diputado no partidario del país.

Voto duro

Pese a que no han vuelto a tener opciones en las presidenciales, el PCN mantiene firme su voto duro. En 2000 sacó 103,172 votos; para 2018, fueron 230,872.

Más con menos

La elección legislativa del 2006 tuvo la particularidad que pese a que el FMLN (784,450) sacó más votos que ARENA (783,405), obtuvo menos diputados que los tricolor (32 contra 34).